Registro de empresas SEM crece 21% en la administración Cortizo

Panamá sigue siendo un país atractivo para las inversiones extranjeras. Mirta Rodríguez P. | La Estrella de Panamá

Desde hace años Panamá viene trabajado intensamente por atraer e impulsar la inversión extranjera directa, generar empleos y ser más competitivo en la economía global.

Hace 16 años el Gobierno Nacional creó la Ley No. 41 de 24 de agosto de 2007 (reformada por la Ley No. 45 de agosto 2012, la Ley No. 57 de octubre 2018 y la Resolución 15 de diciembre de 2018), con la finalidad de atraer a las empresas multinacionales.

Hoy en día, 189 empresas han instalado sus sedes regionales en Panamá bajo el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) y abarcan sectores como manufacturas, textiles, farmacéuticas, servicios, transporte, energía, tecnología, finanzas, ingeniería y construcción, dijo el viceministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Sosa, en un café en honor al cuerpo diplomático acreditado en el país y lanzamiento de las exposiciones 2024 que organiza la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

Detalló que de estas 189 licencias SEM, 54 se han otorgado durante la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen, resultando en un 21% más de registros de empresas con estas licencias que el promedio histórico de los 12 años previos a esta administración. Hasta mayo de 2023, los países con mayor presencia dentro del régimen de Sedes de Empresas Multinacionales son: Estados Unidos, China, Suiza, Holanda, Alemania, Corea del Sur, Dinamarca, Japón, Panamá, Francia y España.

Solo el pasado 11 de mayo, la Comisión de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) aprobó tres nuevas licencias dentro del régimen a empresas originarias de Liberia, Estados Unidos y España, cuyas inversiones iniciales conjuntas superan los $7.3 millones. Las nuevas empresas SEM se dedican a actividades de los sectores marítimo, energético, seguros y reaseguros.

En lo que va de 2023 el régimen SEM totaliza inversiones iniciales por los $13.5 millones, según datos del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici). Entre las bondades que ofrece este régimen está la dinamización de diversos sectores, la creación de empleos y la transferencia de conocimientos, lo cual aporta a la economía.

Las SEM son compañías que operan como una empresa extranjera inscrita en Panamá o como una empresa panameña propiedad de una compañía transnacional. Su objetivo, es brindar servicios definidos a su casa matriz, filial o subsidiaria desde Panamá.

Sosa dijo que además hay un total de tres empresas que operan bajo el Régimen Especial de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA), creado para el establecimiento de centros logísticos de fabricación ligera y reenvasado en Panamá.

EMMA es una licencia emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias para las Empresas Multinacionales ya sea extranjera o nacional que desde Panamá realiza operaciones dirigidas a ofrecer los servicios definidos en la Ley 159 del 31 de agosto de 2020, que crea el régimen.

DATOS

Número de SEM y EMMA instaladas en Panamá.

189 empresas mantienen sus licencias SEM vigentes De esas, 54 SEM se otorgaron en los últimos 4 años

Tres empresas operan bajo el Régimen Especial EMMA

Del mismo modo, comentó que se han adelantado proyectos que contribuirán aún más a obtener resultados positivos en el otorgamiento de estas licencias, entre ellos, la elaboración de sistemas para la promoción y captación de multinacionales interesadas en el régimen SEM o EMMA.

Eso se haría a través de la automatización y de los procesos de licencias, visas, certificaciones aduaneras y fiscalización, en aras de brindar un servicio más expedito y transparente, que facilite el resguardo, actualización y análisis de la data y la obtención de reportes útiles para la toma de decisiones.

La Ley No. 41 de 24 de agosto de 2007 y sus leyes reformatorias establecen beneficios de orden fiscal, laborales, migratorios y aduaneros los cuales operan tanto para las empresas con Licencia de Empresa Multinacional para la Prestación de Servicios Relacionados a la Manufactura como para el personal extranjero de niveles medios-altos que labore en la misma.

Al igual que el régimen SEM, las empresas EMMA gozarían de seguridad jurídica y beneficios migratorios, laborales y fiscales que fomentan la producción de productos y servicios para la exportación y para uso comercial interno.

Bajo esta nueva ley integral, las empresas que actualmente operan bajo la licencia SEM podrán solicitar una licencia de servicios de fabricación a través de un proceso acelerado.

El régimen EMMA es parte de las estrategias del Plan de Reactivación Económica del presidente Laurentino Cortizo Cohen para la atracción de inversión extranjera directa, generación de empleo, dinamización de diversos sectores y la transferencia de conocimiento al recurso humano panameño.

El Decreto Ejecutivo No.33 del 4 de febrero de 2021 establece las normas y procedimientos aplicables a la instalación, administración, mantenimiento y operación de aquellas empresas nacionales o extranjeras que deseen invertir en Panamá, bajo el Régimen Especial EMMA.

Según la reglamentación, las empresas EMMA deben cumplir con los requisitos aprobados por la Comisión de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), la cual plantea que para su elegibilidad las empresas deben contar con un total de activos del grupo empresarial iguales o mayores a los $75 millones o contar con un mínimo de tres subsidiarias.

Además, por la naturaleza de las actividades de EMMA se establece un régimen Aduanero Especial, permitiendo a su vez que las empresas EMMA puedan establecerse físicamente en el Área Económicas Especiales como Zona Libre, Panamá Pacífico o en cualquier zona primaria aduanera existente, así como en cualquier lugar del territorio nacional en donde se permite el desarrollo de dichas actividades y servicios.