Panameños, en la búsqueda constante de nuevas oportunidades de trabajo

El 87% de los panameños es más propenso a buscar trabajo cuando la economía está en declive. Roberto Barrios| La Estrella de Panamá

El panorama económico afecta la búsqueda de esas nuevas oportunidades de trabajo. El 87% de los panameños es más propenso a buscar trabajo cuando la economía está en declive. El sector donde los colaboradores están más dispuestos a buscar nuevas oportunidades cuando hay problemas económicos es en mercadeo, con 86%, y en menor medida la tecnología, con 69%.

Los datos se desprenden del estudio Talent Trends 2023 desarrollado por PageGroup, una firma de reclutamiento especializado de profesionales, que devela cómo los trabajadores se sienten en realidad.

Casi 70.000 profesionales de 37 mercados participaron en la investigación, haciendo de este el estudio de talento más grande en su tipo en el mundo, al día de hoy, según la firma global.

Los datos arrojaron que en Panamá el 100% de los trabajadores está abierto a nuevas oportunidades laborales, lo que significa que las empresas no pueden contar con que ninguno de sus empleados actuales permanezca en la compañía este año.

Los porcentajes fueron similares en el plano global, ya que el 98% de los empleados está abierto a nuevas ofertas laborales. De esta cifra, 70% es buscador de trabajo activo que está buscando un empleo en este momento o planea hacerlo en los próximos 6 meses. El otro 28% está en duda, pero está abierto a buscar nuevos trabajos. Así, la movilidad de talento entre las empresas se ubicó en 30% en 2022 y se mantiene en alza, según indica el Talent Trends 2023.

Juliana Otálvaro, senior executive manager de PageGroup Panamá y Centroamérica, indicó en un comunicado que con el 70% de la fuerza laboral siendo buscador de trabajo activo, junto con la creciente volatilidad de la economía global, se encuentran previendo el incremento continuo de este número durante todo 2023.

“La lealtad ha perdido su esplendor, lo que significa que la cultura de trabajo a largo plazo en una misma empresa está convirtiéndose en un concepto obsoleto. Las personas están cada vez más abiertas a explorar nuevas oportunidades de empleo y a cambiar de trabajo con más frecuencia, lo que se ha vuelto una norma. Esto significa que las empresas enfrentan grandes dificultades para retener su talento más valioso”, comentó Otálvaro.

“De hecho, hay una correlación directa entre un escenario económico deteriorado y un incremento en el deseo de buscar un nuevo trabajo. Esto significa que en vez de paralizar el talento o generar una respuesta conservadora, las personas están más dispuestas a buscar un nuevo empleo cuando el ambiente económico empeora”, precisó.

Del estudio se desprende que 9 de cada 10 personas que empezaron un nuevo trabajo en el último año están abiertas a nuevas oportunidades, mientras que 6 de cada 10 personas han cambiado de roles desde que empezó la pandemia y 1 de cada dos personas está buscando un nuevo trabajo en este momento.

Del total de personas que están abiertas a nuevas oportunidades, el 98% es hombres y 97% mujeres. El 99% está en los 50 años, mientras que las personas en los 20 años tienen el porcentaje más bajo con 95%.

En cuanto al nivel de responsabilidad el porcentaje más alto lo tienen los gerentes nivel bajo y nivel medio con 98%, mientras que los porcentajes menores lo tienen los que no tienen responsabilidad gerencial o la gerencia de nivel alto con 97%.

Los sectores económicos que reportan mayor movilidad son ingeniería y manufactura, cadena de suministro y logística, servicios financieros, legal, propiedad y construcción, todos con 99%. El que reporta la menor movilidad es tecnología con 94%.

El estudio indica que la “revolución invisible” ha comenzado y la alta rotación laboral será una amenaza permanente. Sin embargo, este cambio no se le puede atribuir a la pandemia, sino a una evolución más amplia de la expectativa del talento. “El talento ya no espera quedarse en un solo rol, sino que las organizaciones les ofrezcan algo mejor. De otra manera no dudarán en buscar trabajo en otra parte”, señaló la senior executive manager de PageGroup Panamá y Centroamérica.

Otálvaro expresó que hay varios factores que motivan al talento hacia una determinada empresa. Los tres principales son salario con 28%, progresión de carrera con 17%, flexibilidad con 13%. “La premisa de este índice es que al incrementar uno o más de estos factores, las organizaciones tienen una mejor oportunidad de crear una propuesta que atraiga al nuevo talento. Del mismo modo, ignorar estos factores puede resultar en que las empresas pierdan talento frente a sus competidores. Estos tres factores son fundamentales y es imprescindible que las empresas los aborden adecuadamente en sus estrategias de talento”, indicó.