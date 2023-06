Grupo Hotelero VerdeAzul recibe premio Traveller’s Choice 2023

'Nos sentimos honrados de compartir que nuestros hoteles han sido galardonados con el premio Traveller’s Choice ', dijo Simon. Cedida

La plataforma especializada en turismo internacional TripAdvisor entregó al grupo hotelero panameño VerdeAzul Hotels el premio “Traveller’s Choice Best of the Best 2023”.

El premio, que anteriormente era conocido como el certificado de excelencia, reconoce a los negocios que reciben consistentemente excelentes opiniones de sus huéspedes.

De acuerdo con un comunicado del grupo, aproximadamente el 10% de los negocios con perfil en Tripadvisor recibe premios en esta categoría.

Para obtener ese reconocimiento los hoteles, de acuerdo con el comunicado, deben mantener una calificación general de al menos cuatro de cinco puntos.

También es importante que hayan recibido una cantidad mínima de opiniones en el período de 12 meses y “cumplir con los estándares y calificaciones más altas por parte de los usuarios”.

“Nos sentimos honrados de compartir que nuestros hoteles han sido galardonados con el premio Traveller’s Choice y lo mejor de lo mejor 2023, convirtiéndonos entre los favoritos de los viajeros”, dijo Glenn Simon, Chief Operating Officer de VerdeAzul Hotels y gerente general del Marriott Panamá.

Mientras que John Boris, director de Crecimiento de Tripadvisor felicitó a los ganadores 2023.

“Clasificarse entre los mejores de los mejores demuestra que se han brindado experiencias ejemplares a quienes más importan: sus huéspedes”, dijo Boris.