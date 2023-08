Beto Boutet: ‘Las ventas ahora son artes marciales mixtas’

Beto Boutet, fundador de seguros Boutet Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

“En Panamá todo negocio que cierra es por una sola razón, simplemente no supieron vender. Todo es una venta, desde un dentista hasta un padre de familia que le dice al hijo ‘ve a botar la basura’. Todos debemos tener la habilidad de vender y si no vamos vamos a pagar un alto precio”, afirma Beto Boutet, fundador de seguros Boutet y organizador del evento ‘No es vender es influir’.

El evento se llevará a cabo este jueves 24 de agosto en el Panamá Convention Center desde las 7:00 a.m., contará con la participación de conferencistas internacionales, como Yokoi Kenji, Vilma Nuñez, Adriana Macías, Naji Haddad, entre otros. “Es para ayudar a los emprendedores a que tengan la oportunidad de conocer de otras personas que han vivido la experiencia en ventas, tienen resultados probados, les permitirán aprender y llevar su vida a otro nivel”.

Boutet asegura que las personas que no tienen entrenamiento en ventas están en desventajas versus los que sí. “El foco debe ser vender y hacer marketing para poder dispararte en el sector en el que estés. Una persona como Adriana Macías que no tiene brazos, va a facturar unos 250 mil dólares de aquí a diciembre con todos los eventos que tiene. Entonces, no puede ser que las personas estén en sus casas quejándose, culpando al gobierno, a la economía”.

El experto destaca que “la actitud mental ante las tribulaciones, ante las altas y bajas que tienen las personas” es una de las características más importantes que debe tener un buen vendedor. “Si el líder de una empresa está mal, sus ventas están mal. La culpa no es de los vendedores, la responsabilidad siempre es del líder de la organización, que si no está entrenado y no entrena a su gente qué puede esperar”.

¿Cómo se adaptan las ventas a las nuevas tecnologías?

“Las ventas ahora son artes marciales mixtas. Siempre vamos a tener la venta tradicional, por teléfono y ese tipo de cosas. Pero las redes sociales influyen mucho, el marketing es muy importante, deben ser vistos. La atención atrae el dinero por eso no pueden tener privadas las cuentas de redes sociales. Tienen que compartir contenido de valor”.

Boutet comparte que uno de los motivos para realizar el evento ha sido aportar a la economía de país, debido a que vendrán personas de Ecuador, Costa Rica, Colombia y otros países. “Quiero que Panamá sea el centro de convenciones más importante de crecimiento personal de Latinoamérica. Que todo el mundo pueda venir de diferentes lugares y activar la economía”.