¿Considera usted que Panamá es un centro para emprender e innovar?

Falta de recursos, de un sistema educativo robusto y de un currículo de expertos en temas de innovación, políticas de apoyo sostenibles y duraderas son algunas debilidades de un sistema de emprendimiento.

Por muchos años me he dedicado en ayudar empresas y emprendedores hacia la escalabilidad y crecimiento de sus negocios, sin embrago no dejo de pensar en las oportunidades de mejora y el camino que se puede hacer para mejorarlo:

Programas de “emprendimiento”: Existen iniciativas que brinda el estado como algunas empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro cuyas metodologías o procesos no están actualizados. Se requiere un cambio estructural y por allí se debe empezar Cambio de mindset: Una gerencia eficiente que tenga mentalidad en el resultado no es suficiente para tener un impacto global. Se debe tener una gerencia innovadora Política ineficiente: Hasta el momento las políticas existentes solo se generan cuando hay una problemática. Se requiere crear e implementar políticas sustentables que apoyen verdaderamente a los emprendedores para que sus proyectos sean durables en el tiempo. Incubadora y aceleradoras: Ambos con conceptos diferentes y temáticas diferentes. La primera “tengo una prueba de que la idea funciona y que los clientes la comprarían” la segunda “es que la idea tiene potencial vamos a apoyarla para que entre en el mercado”. Mas incubadoras y aceleradoras en el interior del país. ¿Realmente se trabaja de manera colaborativa con otras organizaciones para fomentar la innovación o solo con desayunos corporativos logramos inyectar planes de acción, políticas y demás? Se crean consejos y ministerios cuyas funciones no han generado el impacto que se esperaba. Se ha vetada leyes o iniciativas importantes para mejorar la situación de las Pymes Un presupuesto exuberante que no esta acorde con la prosperidad de un país.

Tomemos como ejemplo Israel “el país de la innovación y la tecnología”, que los recalca

Su gente: Es el recurso más valioso y cuentan con una base principal que es la educación. Un total de 37 incubadoras todas financiadas por el Gobierno Mas de 450 empresas de tecnología de nivel mundial instaladas Existe una red de mentores totalmente robusta y cada uno es especialista en un tema particular. Se comparte el conocimiento, las ideas, el networking, etc Su ecosistema emprendedor colaborativo.

¿Qué le hace falta a nuestro país para que sea una verdadera columna de emprendimiento e innovación? y ¿cuántos proyectos podemos mencionar que han sido rentables y sostenibles en el tiempo?