Empresa estadounidense controla las acciones de First Quantum Minerals

Proyecto Cobre Panamá, de Minera Panamá, hoy First Quantum Minerals Ltd. Archivo | La Estrella de Panamá

La empresa estadounidense The Vanguard Group, Inc, es la mayor accionista de First Quantum Minerals tenedora de las acciones de Minera Panamá, empresa que se le otorgó una concesión para explotar la mina de cobre más grande de Centroamérica.

El contrato permite a la empresa minera operar en Panamá por 20 años, prorrogables por otros 20 años. Desde febrero de 2019, la mina a cielo abierto, situada en la Costa del Caribe, produce unas 300 mil toneladas de concentrado de cobre al año.

The Vanguard Group, Inc, la mayor gestora de inversión del mundo tiene 52 784 195 acciones con un 3,804%. Está también entre los accionistas principales de Pfizier y Moderna Inc., empresas creadoras de vacunas para contrarrestar los efectos de la pandemia del virus Covid-19, que sumergió al mundo en una profunda crisis económica.

También ha invertido en otras grandes e importantes compañías de los cincos continentes como Amazon, Coca Cola, Pepsi Cola, Microsoft, Ferrari, Apple, JP Morgan, Golman Sachs, Ford, Mc Donald’s Ver (The Vanguard Group - Wikipedia, la enciclopedia libre).

El 38% de las ventas de First Quantum Minerals depende de la actividad de Cobre Panamá. El 45.6% de los productos de la empresa está dirigido al mercado de China.

La firma del contrato ha provocado protestas impulsadas por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) y gremios docentes y médicos.