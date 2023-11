Seis formas inspiradoras de turismo en Panamá

El Turismo Comunitario y de Conservación Ofrece un Enfoque Transformador para Viajar, que Pueden Cambiar tu Mundo.

Inicia un viaje distinto al apoyar nuestro turismo comunitario y de conservación en Panamá. Verdaderamente puedes transformarte a ti y nuestro mundo con nuestras seis experiencias turísticas inspiradoras que te llevan a descubrir nuestra auténtica naturaleza.

Esta experiencia inmersiva, ubicada en los Humedales del Golfo de Montijo, te invita a navegar al ritmo de los latidos de comunidades orientadas a la conservación, dándote la oportunidad de participar en proyectos que promueven la sostenibilidad y contribuyen al florecimiento del desarrollo local.

Esto es más que turismo; es un esfuerzo de colaboración para construir un futuro sostenible. Su elección de explorar Panamá a través del turismo comunitario y de conservación es una inversión en el bienestar de estas comunidades y en la protección de la biodiversidad que alberga esta región.

Pesca Vivencial con las Pescadoras de Isla Leones

Sumérjase al ritmo de la vida cotidiana, mientras te relacionas con las pintorescas comunidades dedicadas a preservar sus tesoros naturales. Únase a las extraordinarias «Aventureras de la Isla Leones», mujeres valientes que han adoptado la pesca como forma de vida.

Viva una experiencia de pesca única aprendiendo sus técnicas, compartiendo historias personales y haciéndose una idea del papel vital que desempeñan las mujeres en las prácticas de pesca sostenible de Panamá. Este viaje no sólo ofrece una visión de su modo de vida, sino que también apoya activamente sus esfuerzos y la igualdad de género.

Apuestan por el turismo sostenible para crear una economía verde en la isla y evitar la emigración de sus hijos a las grandes ciudades.

Viva como ninguno la pesca vivencial, donde cada momento en el agua se convierte en una conexión con el rico ecosistema marino y su hermosa gente.

Cosechando Conchas Negras en los Manglares del Golfo de Montijo

En medio de los impresionantes manglares, participe en la centenaria tradición de recoger conchas negras. Deambule por las intrincadas raíces, guiado por pescadoras locales que le explicarán el profundo significado ecológico de estos ecosistemas.

Tal como nuestros antepasados, adéntrate en el lodo enriquecido entre las raíces de los manglares, guiado únicamente por tu instinto. Con ayuda de tus dedos, palpa las conchas que están sumergidas, eligiendo sólo las más grandes para tu próximo almuerzo o un delicioso ceviche.

Diviértase con esta práctica ancestral, conectando con la generosidad de la naturaleza. Deje que el barro exfolie y suavice su piel, como un SPA natural.

Disfrute de una experiencia culinaria única en Panamá, saboreando los tesoros que usted descubra entre los manglares. Ganarse el almuerzo es la recompensa definitiva!.

Con nosotros tu participación, en estas actividades, no es un mero viaje para observar. Literalmente, te ensucias las manos, no sólo te permite conectar con la naturaleza, sino que también contribuye de forma significativa a preservar el delicado equilibrio entre nuestra comunidad y el mundo natural que nos rodea.

Reforestación de Manglares: Para Preservar el Hogar de Miles de Especies Silvestres

Consiga un impacto significativo en la conservación del medio ambiente mediante su participación en proyectos de reforestación de manglares. Colabore con las comunidades locales para plantar mangles y contribuya a una influencia positiva duradera en el medio ambiente. Únase al esfuerzo colectivo contra el calentamiento global. Adopte y siembre una semilla, y comprenderá la importancia de la recuperación de la naturaleza para preservar los hábitats naturales de los manglares. Tu participación marca la diferencia.

Del Golfo a tu Plato: Explorando el Arte de Cocinar Mariscos Sosteniblemente

Leven anclas y comencemos un viaje culinario. Deleite su paladar con los sabores de Panamá, con nuestras experiencias gastronómicas sostenibles. Disfrute de nuestro tesoro culinario, elaborado con mariscos recién capturados y preparados por mágicas manos de mujeres luchadoras, para saborear el auténtico sabor de la región. Participe en clases de cocina para aprender el arte de la cocina panameña, prepare platos que celebran los ingredientes locales de temporada, y llévese un trozo de Panamá a casa.

Aventuras Verdes Esperan por Tí: Explora la Serenidad de los Manglares con Experiencias de Bajo Impacto en Kayak y SUP

Embárcate en un viaje emocional por los manglares del Golfo de Montijo, una serena escapada del caos urbano. Buscas una aventura ecológica, como el kayak o el SUP (Stand Up Paddle)? Es un baile con la naturaleza que no deja huella de carbono.

Navegue por los afluentes del Golfo, un vasto paraíso natural de 97.000 hectáreas. Con cada remada te sumerges en la tranquilidad de la naturaleza, te permite observar aves migratorias, fauna exótica y sincronizarse con sus ritmos indómitos.

Mientras te deslizas entre los manglares, siente el latido de la vida en sus entrelazadas raíces, símbolo de vitalidad y optimismo. No eres un mero observador; eres partícipe de la belleza salvaje que te rodea, forjando una profunda conexión con la naturaleza.