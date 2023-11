Empresarios insisten en la apertura de vías tras pérdidas por $1.700 millones

Integrantes del sector empresarial en conferencia de prensa este martes 14 de noviembre. CONEP

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) insistió en la apertura de las vías, tras las afectaciones que han sufrido el sector primario y la industria agroalimentaria en todos los polos productivos del país.

Hasta el momento, Conep estima pérdidas por el orden de $150 millones en el sector primario y agroalimentario, $1.700 millones en la economía nacional, un 10% en el cierre de pequeñas y microempresas y la pérdida de 15.000 empleos temporales.

Solo con el bloqueo en Chiriquí han contabilizado 1.500 camiones articulados varados, que implica un volumen significativo de provisión que ha dejado de transportar a los centros de consumo y que los productores no han podido colocar. Esto incluye leche, carnes, granos, verduras, legumbres y frutas.

En materia de inversión internacional, los empresarios han visto la retracción de la inversión extranjera directa y la paralización de obras. En este contexto, Conep recordó que el país apenas ha recuperado el 50% de lo que era antes de la pandemia, cifra cercana a los $5.000 millones en 2018. Señala que con los cierres de vías se ralentizará aún más dicha recuperación, tomando en cuenta que la agrologística y la industria agroalimentaria se encuentran entre los principales destinos de inversión foránea.

Rubén Castillo, presidente del Conep, comentó en conferencia de prensa que el llamado a reabrir las vías es “urgente” y va dirigido tanto al gobierno como a los gremios que se mantienen en las calles.

De forma específica, Castillo pidió al gobierno tomar acciones inmediatas dentro del marco de la ley, ante los “inminentes estragos” que continúan ocasionando los cierres.

Reiteró la necesidad de que mantenga una postura “firme y contundente” para resolver cualquier conflicto, así como poner un alto a la crisis que vive la matriz productiva y las micro, pequeñas y medianas empresas, que conforman el 95% del parque empresarial del país y generan el 45% de los puestos de trabajo.

“No son los cierres, las situaciones violentas, la degradación de la democracia, lo que nos va a traer el progreso. Creemos que tenemos que buscar un terreno común que permita que todos los panameños nos pongamos de acuerdo, porque es imposible que podamos insertarnos en el futuro si se sigue degradando la educación, el tejido empresarial y los trabajos”, señaló el presidente del Conep.

Castillo advirtió que el país se está aproximando a un punto de no retorno con los cierres de la micro, pequeña y mediana empresa, que es la base de la estructura de los empleos. Aclaró que aunque no existen intenciones de reducir personal ni de suspenderlo, hay empresas que no pueden operar por falta de insumos, daños por vandalismos o falta de fondos, que simplemente pueden hacer que desaparezcan.

“Nosotros no podemos dejar que la empresa, que es la que provee empleos y es garante del desarrollo del país, muera por inanición. Obviamente habrá casos de empresas que decidan acogerse a la suspensión de contratos o reducir jornadas, que son el resultado de cosas que vive el país. Ojalá esto no se profundice porque la empresa privada tiene el interés de trabajar”, manifestó Castillo.

Para el presidente del Conep, hoy Panamá puede estar mandando el mensaje internacional de que “es un país anárquico”, que no puede ser aceptado.

Iniciativa

A raíz de esta coyuntura, los empresarios lanzaron la iniciativa #LiberemosaPanamá, mediante la cual implementarán medidas para defender la vida productiva del país, los puestos de trabajo, para así terminar el año 2023 de la mejor manera. Exhortaron a los ciudadanos a acoger esta iniciativa, que tiene como objetivo respetar las garantías de la productividad y el desarrollo.

Castillo defendió que la iniciativa no es pasiva porque implica toda una serie de medidas que van desde lo legal hasta la actividad pública, por lo que confesó que en los próximos días estarán anunciado cuáles serán.