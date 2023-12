Carvajal: 'Los jóvenes no son culpables del cambio climático, pero sí son responsables'

La Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático (COP28), que se realiza en Dubai. EFE

Para Benjamín Carvajal, coordinador general de la Cumbre Climática de la Juventud Latinoamericana (RCOY), es imperante que se deje de ver a los jóvenes únicamente como agentes de protesta y se comience a considerarlos como parte de las propuestas y soluciones en la lucha contra el cambio climático.

Carvajal, que forma parte de la delegación de jóvenes latinoamericanos presentes en la Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático (COP28), que se realiza en Dubái, conversó con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), para analizar el papel que deben jugar las nuevas generaciones, en la implementación de estrategias para combatir y disipar el cambio climático.

“Los jóvenes no son solo personas que salen a la calle con pancartas, sino que son emprendedores, políticos y hasta tomadores de decisiones”, ponderó el activista.

En este sentido, el joven chileno ve en las nuevas generaciones la unidad que muchas veces no está presente en los países de la región latinoamericana, la cual, en ocasiones, se ha dedicado a la lucha climática de forma sectorial, en lugar de presentarse como un conjunto. “La Unión Europea y África trabajan como un bloque al momento de negociar acciones climáticas, ¿por qué no lo puede hacer también nuestra región?”.

El problema del ‘youthwashing’

Pese a que las cumbres y espacios de debate sobre el clima habilitan espacios para la participación de las nuevas generaciones, Carvajal señala que todavía sigue existiendo un porcentaje importante de youthwashing dentro de estos eventos.

Según el activista, el término youthwashing hace referencia a la práctica de solo permitir la presencia de líderes jóvenes en estos eventos para hacer “lavado de imagen” y hacer creer a la audiencia que se les está tomando en cuenta, cuando en realidad se les deja relegados a un segundo plano.

“Hay quienes piensan que nuestro aporte se limita a protestar y al uso de las redes sociales, pero eso no es cierto”, ponderó.

“Es necesario que haya una verdadera inclusión, que les permita a los nuevos líderes estar vinculados con el desarrollo de propuestas y acciones”, agregó.

Adicionalmente, Carvajal cree que muchos de los jóvenes activistas que participan de las cumbres climáticas, no representan a la totalidad de las nuevas generaciones, las cuales no se pueden permitir asistir a esos encuentros, por estar trabajando o cumpliendo con otras responsabilidades. “Necesitamos generar mecanismos de financiamiento que hagan posible que dedicarse a esto no sea solo de forma voluntaria, sino que sea sostenible. De lo contrario, participar del activismo climático se va a volver un privilegio”, añadió.

El líder chileno destacó que “aunque los jóvenes entienden que no son culpables de la crisis climática, sí son responsables, porque somos los que podemos actuar con todas las generaciones”.

Las futuras generaciones

Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), dijo a CAF que las nuevas generaciones están en el “corazón” de las acciones contra el cambio climático, dado que la meta es hacer que las medidas tomadas en el presente no afecten a las personas del futuro. “Los jóvenes y niños tienen derecho a sentirse indignados porque les estamos robando su futuro y no les damos espacio para manifestarse”, resaltó.

Es por eso que Viñuales pide apostar por una nueva forma de plantear la encrucijada climática, la cual permita que las nuevas generaciones se sientan parte del debate. “Cuando hablamos de cambio climático solemos hacerlo con un matiz muy negativo, que produce desesperanza. El problema es que la desesperanza no da espacio al desarrollo de la buena voluntad”.

El líder de Ecodes propone hacer más hincapié en las soluciones y oportunidades que trae consigo la lucha climática, con el fin de crear esperanza entre las generaciones venideras.