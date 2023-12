​Reclamos en la compra de computadoras

Entre las quejas más frecuentes recibidas en la Acodeco, por parte de algunos consumidores, sin duda están aquellas vinculadas a la compra de electrodomésticos y equipos electrónicos, especialmente con motivo del incumplimiento de la garantía por el proveedor, que ofreció en venta el producto. Sin embargo, aunque la mayoría de estos reclamos obedecen a la adquisición de equipos de línea blanca, tales como refrigeradoras, estufas, lavadoras, secadoras, etc., también se han presentado reclamaciones por la compra de computadoras.

Precisamente, a raíz de la pandemia surgida a nivel mundial en el 2020, las computadoras se constituyeron en una de las principales herramientas de trabajo y estudio en la modalidad virtual, donde incluso varios padres de familia adquirieron este artículo, esencialmente para cubrir la necesidad de aprendizaje de sus hijos, durante la pandemia, como también en la realización de las distintas tareas asignadas por los maestros y profesores.

De igual manera, se han recibido quejas de los consumidores, inconformes con el funcionamiento inadecuado de dichos equipos computacionales, ya fuese por daños o desperfectos de fábrica presentados durante el periodo de garantía, o bien por problemas de rendimiento o lentitud a la hora de utilizar dichos equipos. No obstante, conviene aclarar que el respaldo de la garantía, cubre aquellos defectos o daños del bien, que impiden el funcionamiento adecuado o uso normal del mismo, mas no aquellas situaciones que obedezcan a situaciones externas, y que por tanto escapan de la responsabilidad del proveedor (ejemplo, problemas de señal de internet).

Lastimosamente, existen casos en los que más que un tema de garantía o desperfecto de funcionamiento del artículo, el reclamo responde a que el equipo comprado por el consumidor, no satisface las necesidades o no llena las expectativas que mantenía del bien, como se esperaba, lo que estaría por tanto más bien vinculado a un tema de información, respecto a las especificaciones o características del producto, en cuyo caso de haber sido informado lo anterior de manera clara y oportuna por el proveedor, previo a la compra del consumidor, no sería un tema de responsabilidad por incumplimiento de la garantía y tampoco de falta de información.

Por todo lo anterior, se recomienda a los consumidores además de exigir y conservar las constancias de la compra del equipo (factura y comprobantes de pago), mantener consigo el certificado de garantía, los reportes realizados al servicio técnico, y en caso de haberse efectuado vía telefónica, mantener la fechas y números de los mismos, de los diagnósticos o informes del servicio técnico donde se ingresó y revisó el equipo. Inclusive, se recomienda que antes de concretar la compra, procurar reunir la mayor información posible sobre el equipo deseado y de los requerimientos que debe reunir el mismo, tales como capacidad, memoria, nombres y dirección de los talleres autorizados y su reputación, y como siempre, comparar los precios y modelos de los productos en las distintas tiendas, a fin de aprovechar el más conveniente para el consumidor.

Este tipo de situaciones y consultas las pueden realizar a través del del Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi) al 6330-3333 (WhatsApp y Telegram) así como las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, X (antes Twitter) y la página web. O llamando al 510-1300 (“contact center” de la Acodeco).