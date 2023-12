En 2026, Panamá será sede del World of Coffee

Hunter Tedman, presidente de Scap; Yannis Apostolopoulos, director ejecutivo de SCA; Adolfo Fábrega, presidente de Cciap durante la fima del memorandum de entendimiento. Lourdes García | La Estrella de Panamá

La feria internacional World of Coffee se hará, por primera vez, en América Latina en octubre de 2026, después de que la Specialty Coffee Association (SCA) eligiera a Panamá, como su país sede.

La noticia fue confirmada este lunes 11 de diciembre con la firma de un memorándum de entendimiento entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (Scap) y la SCA.

El World of Coffee nació en Estados Unidos, pero se ha extendido en Asia, Medio Oriente y Europa. Se trata de un evento que reúne anualmente a toda la cadena de valor del café: baristas, productores, compradores, etc.

Hunter Tedman, presidente de Scap, informó que este World of Coffee, que se realizará entre el 25 y 26 de octubre de 2026, no solo es el primero que se hace en la región, sino también en un país productor, ya que normalmente se organiza en países consumidores. “Para nosotros, como asociación de pequeños productores, es un honor que la SCA haya puesto los ojos en Panamá y nos haya escogido para realizar el primer evento del World of Coffee en la región y en el país”, destacó.

Así mismo, Yannis Apostolopoulos, director ejecutivo de SCA, contó que para ellos es un placer estar aquí para organizar un evento que atraerá a más de 15 participantes del sector especial del café, ya que el propósito “es buscar promover el consumo de este rubro en los países productores para poder continuar esta misión”.

"Para nosotros, como asociación de pequeños productores, es un honor que la SCA haya puesto los ojos en Panamá y nos haya escogido para realizar el primer evento del World of Coffee en la región y en el país", Hunter Tedman, presidente de Scap

Mientras que Adolfo Fábrega, presidente de Cciap, sostuvo que organizar de manera estratégica el World of Coffee es una oportunidad única porque es un evento no solo de talla mundial, sino que ya lleva varias sesiones de éxito en diversos países. “No solo estamos trayendo un evento que generará miles de visitantes y una posición de imagen país que buscamos, sino que nos brinda un nuevo nivel específico en el mundo del café”, dijo.

El empresario recordó que en estos momentos, Panamá exporta cada año $42 millones en cafeses especiales, con lo que se posiciona globalmente como el número 45 en exportación y el 17 en términos de exportación de productos nacionales.

“Este evento le dará la capacidad a Panamá de aumentar no solo su cantidad de exportación, sino en el posicionamiento de productos de exportación nacionales, sobre todo, cuando nuestro café es de alta calidad y ha roto varios récords con su precio”, indicó Fábrega.

Las primeras conversaciones para elegir a Panamá como país sede iniciaron en 2019 con contactos informales, pero no fue hasta este año que la junta directiva de Scap decidió formalizar el tema, mencionó Tedman.

El presidente de SCA reconoció que pasaron muchos años, entre eso surgió la pandemia del covid-19, sin embargo, las conversaciones continuaron. “Como resultado se reanudaron las reuniones entre Scap y la Cciap, y finalmente se dio la firma de un memorándum de entendimiento”, añadió.

"Este evento le dará la capacidad a Panamá de aumentar no solo su cantidad de exportación, sino en el posicionamiento de productos nacionales, sobre todo, cuando nuestro café es de alta calidad y ha roto varios récords con su precio", Adolfo Fábrega, presidente de Cciap

Visita

Previo al anuncio de la sede de Panamá, por primera vez, la junta directiva de la SCA visitó el pasado 10 de octubre las zonas cafetaleras en Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí.

El encuentro permitió que los expertos conocieran importantes avances de la industria de los cafeses especiales del país, y aprovecharon para interactuar y conocer a los productores panameños de fincas ganadoras de los premios del Best of Panamá como Café Kotowa, Altieri Specialty Coffee, Elida Estate y Hacienda La Esmeralda.

El presidente de la Scap, agradeció que se haya escogido a Panamá, como parte de los países de la región Centroamericana para realizar tan importante visita de esta organización mundial, que después de su reunión anual en Boquete, Chiriquí, conocieron el avance que tiene la industria del café especial en Panamá.

“Nos dijeron que esto les da mucha esperanza porque pudieron observar cómo puede funcionar un modelo de café de especialidad replicable tal vez, en otros países”, agregó Hunter.

En tanto, el presidente de la SCA, Konstantinos Konstantinopoulos, al concluir el recorrido, explicó que desde el 2017, cuando se unió la Asociación de Cafés Especiales de América (SCAA) y la Asociación de Cafés Especiales de Europa (SCAE), y formaron la SCA, querían realizar su reunión anual en Centroamérica y se dio la oportunidad de hacerla en Panamá (Boquete), están muy complacidos porque Panamá representa muy bien el café especial.

“La oportunidad ha sido muy buena para conocer de primera mano, fincas que producen el mejor café del mundo. Estamos muy agradecidos por el recibimiento de la SCAP y hemos logrado conocer las personas especiales que ofrecen el café especial al mundo”, indicó.

"La oportunidad ha sido muy buena para conocer, de primera mano, fincas que producen el mejor café del mundo. Estamos muy agradecidos por el recibimiento de la SCAP y hemos logrado conocer las personas especiales que ofrecen el café especial al mundo", Konstantinos Konstantinopoulos, presidente de la SCA

Cifras de la Scap indican que este país se ha convertido en el epicentro de la atención mundial de los cafés especiales, gracias a la calidad excepcional de sus granos, que ha llevado a cotizar en la reciente subasta electrónica del Best of Panama 2023, cifras récord, como la venta de un lote de 25 kilogramos (55 libras) de café de la variedad Geisha en proceso lavado pagados a $4,538.19 por libra.