Canal de Panamá diseña su hoja de ruta de descarbonización con el respaldo de la Unión Europea

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) avanza firmemente en el diseño de su estrategia de transición energética gracias al apoyo financiero y técnico de la Unión Europea.

Bajo el paraguas del mecanismo europeo Global Gateway, la vía interoceánica ha consolidado su hoja de ruta de descarbonización y sus estudios de viabilidad en alianza con el Puerto de Algeciras, un paso estratégico clave para reducir las emisiones en una de las rutas más transitadas del comercio marítimo mundial.

“Trabajar junto al Puerto de Algeciras nos ha aportado muchísimo, porque hemos desarrollado nuestra hoja de ruta de descarbonización y el estudio de viabilidad gracias a la Unión Europea”, destacó Beatriz González, especialista en descarbonización de la ACP, en declaraciones a El Conciso, citadas por el portal digital de noticias EuropaSur.

La arquitectura del Global Gateway en la región

Este respaldo se enmarca en la estrategia Global Gateway, una agenda compartida de inversión europea por un valor de 300.000 millones de euros ($346 millones al cambio actual) orientada a promover vínculos inteligentes, limpios y seguros en sectores globales como la tecnología, el transporte y la energía.

El Memorando de Entendimiento (MoU) que dio origen a este proyecto fue suscrito entre España y Panamá en Bruselas, Bélgica, durante el Global Gateway Forum 2025, con el firme propósito de reforzar la conectividad con socios estratégicos en Latinoamérica.

La cooperación transatlántica no es estática. “Nosotros estamos estableciendo un vínculo potente entre Algeciras y Panamá, que debe nutrirse de otros corredores”, subrayó Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA).

De hecho, para potenciar el alcance de este corredor energético y digital, el marco de colaboración se encuentra en proceso de ampliación para sumar próximamente a Colombia.

Viabilidad técnica e impacto ambiental cuantificable

Los avances del estudio de viabilidad revelan la magnitud económica y ambiental del proyecto que unirá de forma verde al Canal de Panamá con el estrecho de Gibraltar. Se estima que la puesta en marcha de este corredor digital y sostenible conllevará un ahorro anual de 800,000 toneladas de CO2, una cifra equivalente a retirar de la circulación a 400,000 vehículos.

Para asentar las bases tecnológicas de este acuerdo, una delegación panameña —junto a representantes empresariales de Colombia— se encuentra participando en un seminario especializado organizado por la APBA en España. El encuentro busca que las terminales compartan experiencias operativas enfocadas en la electrificación y la reducción de emisiones.

Esta transferencia de conocimiento resulta crítica para la ACP, dado que Panamá dispone todavía de una oferta limitada de combustibles alternativos para el transporte marítimo. El objetivo, según detalla González, pasa por robustecer de manera progresiva dicha capacidad logística e industrial de cara al año 2050.

Incentivos de mercado y el reto global de la industria

En sintonía con su hoja de ruta, la administración del Canal ya ejecuta incentivos comerciales directos para el sector privado a través del programa Net Zero Slot. Mediante este mecanismo, se ofrecen cupos de reserva preferenciales para el tránsito por el canal a aquellos buques equipados con motores de combustible dual (dual-fuel), impulsando a las navieras a adoptar flotas de menores emisiones.

Al respecto, González señaló: “La idea es que este cupo vaya evolucionando en ese camino de cero emisiones netas al 2050 con nuestros clientes y, a medida que vayamos obteniendo más componentes, robustecerlo y ampliarlo para lograr los objetivos”.

Finalmente, el análisis económico subraya que la descarbonización exige una transformación conjunta de toda la cadena de suministro. Landaluce defendió que “la descarbonización nos trasciende y tiene que ser un proyecto de todos y para todos, porque la transición energética es una revolución”, añadiendo que el futuro no dependerá solo de la electrificación, sino que “se complementa con otras formas de energía como las asociadas al hidrógeno verde, con el metanol y el amoníaco”.

La urgencia del respaldo de la Unión Europea queda evidenciada en la estructura de la propia huella de carbono de la vía: el 98% de las emisiones del Canal de Panamá provienen directamente de los buques desde su puerto de origen hasta el de destino. “Es por eso que esta iniciativa, con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, es muy importante, porque nos permitirá monitorear y reducir estas emisiones”, concluyó González.