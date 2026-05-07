Durante la Convención Marítima de las Américas 2026, el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, destacó el rol del Canal de Panamá como una vía esencial para el comercio mundial en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz.Domínguez explicó que el conflicto en el Golfo Pérsico ha generado una crisis sin precedentes en el transporte marítimo internacional, con más de 1,500 buques y 20,000 tripulantes atrapados en la región, enfrentando riesgos de ataques y severas limitaciones para acceder a provisiones básicas como agua y alimentos.Ante esta situación, el sector ha debido demostrar resiliencia, buscando rutas alternativas para mantener el flujo de mercancías. En ese escenario, el Canal de Panamá se ha convertido en un punto de apoyo clave.'El canal de Panamá es una de las vías navegables esenciales para todos en el sector marítimo... ha asistido a que parte del transporte y de las mercancías que no pueden ser trasladadas por el cierre en el estrecho de Ormuz encuentren otras rutas', afirmó Domínguez, subrayando que la vía interoceánica panameña se posiciona como una alternativa estratégica para sostener la eficiencia del comercio global.