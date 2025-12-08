CND sobre Panamá: la inversión extranjera se frena y exige reformas ya

Panamá mantiene un atractivo competitivo sólido para la inversión extranjera directa (IED), sustentado en su conectividad global, estabilidad macroeconómica y regímenes especiales. Sin embargo, persisten obstáculos internos que limitan la llegada de nuevos proyectos. Entre los principales retos destacan la burocracia estatal, los altos costos energéticos y la escasez de talento especializado, según el Pulso de la Inversión Extranjera Directa (IED) 2025 del Centro Nacional de Competitividad (CNC). El informe recomienda priorizar la certidumbre regulatoria, la formación de talento calificado, la digitalización del Estado y una promoción internacional más agresiva, medidas que permitirían recuperar el dinamismo previo a la pandemia y consolidar al país como un hub regional de innovación, sostenibilidad y negocios.

Desempeño reciente: recuperación parcial y efectos coyunturales

En 2024, la IED alcanzó $2,832.6 millones, equivalente al 3.3 % del PIB nominal, lo que representa un 28.9 % más que en 2023. El aumento estuvo impulsado, principalmente, por la reinversión de utilidades, indica el CNC con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). En contraste, el primer semestre de 2025 mostró una salida neta de $361.0 millones, frente a los $1,701.8 millones registrados en igual periodo del año anterior, resultado afectado por movimientos excepcionales en bancos de licencia internacional vinculados a desinversiones y reorganización de portafolios. Aun así, el periodo reflejó cifras positivas en segmentos clave: banca de licencia general ($493.6 millones), Zona Libre de Colón ($302.6 millones) y otras empresas ($479.9 millones), lo que sugiere que la contracción responde a factores puntuales y no a un deterioro estructural del atractivo del país. Pese a este escenario, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se mantiene optimista respecto al plan de infraestructura, medidas económicas y manejo del gasto impulsado por el gobierno del presidente José Raúl Mulino para fortalecer la confianza de los inversionistas. “Estoy confiado en que, en la medida en que se empiecen a ver resultados tangibles de los planes que lleva adelante este Gobierno, eso (la inversión extranjera) se va a acelerar y vamos a ver un aumento muy interesante de la inversión en el país. Y añadido a eso, una reinversión de utilidades de empresas locales”, dijo Chapman en una entrevista reciente con la Agencia EFE. El ministro aseguró que “ya Panamá está acelerando la atracción de esas inversiones directas y financieras”, citando como ejemplos la compra del ferrocarril del Canal por parte de una división independiente de Maersk, y la adquisición de la operación en Panamá de Cemex por el Grupo Estrella. APM Terminals desembolsó $600 millones para adquirir la operación de Panama Canal Railway Company (PCRC), mientras que el Grupo Estrella pagó $200 millones por la planta de Cemex. “Así hay varios casos en el presente año, con solo esos dos casos estamos hablando de montos acercándose a los $1.000 millones, que son importantes, cercano a más del 1 % del producto interno bruto (PIB)”, destacó Chapman, subrayando que el flujo de divisas del país se apoya en la exportación de servicios como el Canal, el turismo, la logística y la banca, “y que están creciendo”.

Concentración sectorial y principales orígenes de capital

Según los datos del CND, en 2023, la IED se concentró principalmente en comercio (42 %), seguida de actividades financieras y de seguros (18 %), manufacturas (11 %) e información y comunicación (10 %). Ese año repuntaron el comercio y las manufacturas, mientras que las actividades financieras y la información y comunicación registraron contracción. El stock de IED totalizó $64,769 millones en 2023, un incremento del 3.5 %. Los diez principales países concentraron 75.9 % del total ($49,165 millones). Estados Unidos (19.6 %), Colombia (17.3 %) y Barbados (10.3 %) lideraron la inversión, seguidos por Suiza (7.1 %) y Reino Unido (4.2 %). Todos los países aumentaron su participación respecto a 2022, excepto España, que registró una baja de 2.2 %. Países Bajos fue el de mayor crecimiento, con 15.3 %.

Clima de negocios y empleo expectativas positivas con fricciones operativas

Según el CNC, el 83 % de las empresas afirma que Panamá cumplió sus expectativas, aunque enfrentan fricciones como demoras en trámites (33 %), altos costos de energía (17 %), corrupción (17 %), problemas de transporte (17 %) y escasez de talento (17 %). Entre los riesgos internos más mencionados aparecen los cambios regulatorios (26 %), la incertidumbre política (19 %) y la carga burocrática (13 %). En el entorno externo, los principales riesgos provienen de la volatilidad financiera global (41 %), la inestabilidad geopolítica (27 %) y cambios normativos en países socios (23 %). El 39 % de las empresas planea aumentar su inversión, el 50 % la mantendrá y el 11 % considera reducirla. La reinversión de utilidades seguirá siendo la principal fuente de IED (69 %). Las prioridades de inversión se enfocan en capital humano (32 %), automatización y digitalización (27 %), nuevas líneas de negocio (14 %) e infraestructura e I+D (9 %). En materia laboral, el 44 % prevé incrementar su plantilla —entre 1 y 10 colaboradores— con mayor demanda de perfiles bilingües y tecnológicos. Solo el 17 % exporta desde Panamá, aunque este grupo proyecta aumentos en sus ventas externas.

ESG y visión de futuro

El estudio destaca que 56 % de las empresas cuenta con planes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Panamá es percibido como un entorno favorable para avanzar en sostenibilidad, gracias a su posicionamiento internacional y al impulso a la innovación sostenible. Las prioridades se enfocan en la reducción de huella de carbono, la inclusión y diversidad y la igualdad de género. A cinco años, los inversionistas prevén consolidar sus operaciones en Panamá como sede regional (50 %), hub logístico (28 %), centro de innovación (11 %) y plataforma exportadora (11 %). Además, las empresas extranjeras aportan transferencia de conocimiento (63 %), RSE (21 %) e innovación local (13 %).