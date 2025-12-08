CND sobre Panamá: la inversión extranjera se frena y exige reformas ya

Panamá mantiene un atractivo competitivo sólido para la inversión extranjera directa (IED), sustentado en su conectividad global, estabilidad macroeconómica y regímenes especiales. Sin embargo, persisten obstáculos internos que limitan la llegada de nuevos proyectos. Entre los principales retos destacan la burocracia estatal, los altos costos energéticos y la escasez de talento especializado, según el Pulso de la Inversión Extranjera Directa (IED) 2025 del Centro Nacional de Competitividad (CNC).El informe recomienda priorizar la certidumbre regulatoria, la formación de talento calificado, la digitalización del Estado y una promoción internacional más agresiva, medidas que permitirían recuperar el dinamismo previo a la pandemia y consolidar al país como un hub regional de innovación, sostenibilidad y negocios.