La promesa de internet continuo en el Metro vuelve a quedar bajo la lupa

La señal del celular acompaña al pasajero hasta que el metro entra al tramo subterráneo. Un mensaje queda sin enviar, una videollamada se congela o una canción deja de reproducirse. Aunque la Línea 1 del Metro de Panamá cuenta con infraestructura para ofrecer servicios de voz y datos móviles en túneles y estaciones soterradas, mantener una conexión fluida durante todo el recorrido sigue siendo un desafío. Consultado por La Estrella de Panamá sobre el estado actual de la conectividad en la Línea 1, el Metro informó que los operadores de telecomunicaciones prestan servicios de voz y datos mediante tecnologías 3G y LTE dentro de los túneles y estaciones subterráneas. Sin embargo, la entidad evitó precisar cuáles estaciones registran mejores o peores niveles de cobertura y señaló que la calidad del servicio depende de la infraestructura y gestión técnica de cada operador. “La calidad y estabilidad de la señal móvil dependen directamente de la infraestructura y gestión técnica de cada operador”, indicó el Metro en una respuesta oficial. La explicación contrasta con los anuncios realizados por la entidad en 2015, cuando informó que los pasajeros podrían acceder a internet, enviar mensajes y realizar llamadas durante todo el recorrido subterráneo de la Línea 1. Cuando el Metro habilitó el servicio de telefonía e internet en 2015, informó que la cobertura alcanzaría las entonces siete estaciones subterráneas y los túneles de la Línea 1. Actualmente, la red debe atender ocho estaciones soterradas tras la incorporación de El Ingenio. En aquel momento, la entidad destacó que Panamá se convertía en uno de los pocos sistemas de metro del mundo con acceso a telefonía móvil e internet dentro de túneles.

Una demanda mucho mayor que hace una década

El desafío de mantener conectados a los pasajeros ocurre en un contexto muy distinto al de hace una década. El consumo de datos móviles ha crecido aceleradamente debido al aumento de las videollamadas, el contenido en streaming y las transmisiones en vivo. Juan José De Dios Morales, gerente general de Tigo Panamá, aseguró que el consumo de internet en el país se ha multiplicado por ocho en los últimos cinco años. “En los últimos cinco años ha crecido ocho veces el consumo de internet”, afirmó el ejecutivo. Según explicó, el crecimiento del tráfico obliga a los operadores a ampliar permanentemente la capacidad de sus redes para responder a una demanda cada vez más intensiva. “El consumo va subiendo, las redes sociales están demandando cada vez más y ponerse al día en términos de capacidad es algo que vamos a seguir haciendo”, señaló.

Los límites de la infraestructura subterránea

El gerente de Tigo también reconoció que los espacios subterráneos representan desafíos técnicos particulares para los operadores de telecomunicaciones. “Hay accesos más difíciles como un túnel, donde llegar a veces es difícil o hay que llegar a acuerdos, por ejemplo, con gente como del Metro”, manifestó. La declaración introduce un elemento adicional en la discusión sobre la calidad del servicio dentro del sistema. Mientras el Metro atribuye el desempeño de la señal a las empresas de telecomunicaciones, una de las principales operadoras del país sostiene que las mejoras en áreas como los túneles también dependen de acuerdos con la administración de la infraestructura. El Metro de Panamá indicó que mantiene acercamientos individuales con los operadores para garantizar la continuidad del servicio dentro del sistema, aunque no detalló si existen planes para modernizar la red actual o incorporar nuevas tecnologías como 5G en el tramo subterráneo. Tampoco informó cuánto pagan las empresas de telecomunicaciones por utilizar espacios e infraestructura dentro de los túneles y estaciones. La entidad se limitó a señalar que existen acuerdos contractuales vigentes y pagos periódicos por parte de los operadores. Asimismo, la empresa estatal indicó que la administración de radiobases, capacidad de red y ajustes técnicos corresponde directamente a las compañías de telecomunicaciones. A más de una década de la puesta en marcha de la conectividad móvil en la Línea 1 del Metro de Panamá, la discusión ya no gira únicamente en torno a la existencia de cobertura dentro de los túneles, sino a la capacidad de esa infraestructura para responder a las nuevas exigencias digitales de miles de pasajeros que utilizan internet de forma permanente durante sus desplazamientos.