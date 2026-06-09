La promesa de internet continuo en el Metro vuelve a quedar bajo la lupa

El desafío de mantener conectados a los pasajeros ocurre en un contexto muy distinto al de hace una década. El consumo de datos móviles ha crecido aceleradamente debido al aumento de las videollamadas, el contenido en streaming y las transmisiones en vivo.<b>Juan José De Dios Morales</b>, gerente general de <b>Tigo Panamá</b>, aseguró que el consumo de internet en el país se ha multiplicado por ocho en los últimos cinco años.<i>'En los últimos cinco años ha crecido ocho veces el consumo de internet'</i>, afirmó el ejecutivo.Según explicó, el crecimiento del tráfico obliga a los operadores a ampliar permanentemente la capacidad de sus redes para responder a una demanda cada vez más intensiva.<i>'El consumo va subiendo, las redes sociales están demandando cada vez más y ponerse al día en términos de capacidad es algo que vamos a seguir haciendo'</i>, señaló.