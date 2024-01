La realidad laboral de los centros comerciales (NO USAR)

Tras cinco meses trabajando en un centro comercial del área norte, María Rodríguez (nombre ficticio) no ha logrado conseguir un contrato de trabajo que le permita formalizar su labor “yo no estoy trabajando por contrato y eso es una desventaja, porque no estoy pagando seguro y si me voy, no me dan liquidación”, dijo al joven a este medio.

Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo arrojan que, para agosto de 2023, la tasa de desempleo era de 7.4% (155 mil personas desocupadas), en donde cinco de cada 10 plazas de empleo correspondían a empleos informales (765 mil empleados).

“Lo que llama más la atención es que ese empleo informal también está presente en las empresas formales, en las que, para 2023, había 114,770 personas contratadas, de manera informal”, dijo Manuel Ferreira, director de Asuntos Económicos y Analítica de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), durante un foro, el pasado 24 de enero.

“El desempleo cayó, pero el nivel de informalidad no ayuda a mejorar la situación social de un país, en el que 47 de cada 100 empleados son informales”, destacó Ferreira.

Panamá tenía 878,608 empleos formales y 716,113 empleos informales en el 2019. Para 2023, la cifra era de 848,518 y 765,152, respectivamente. Esto quiere decir que hay 30,000 empleos formales que no se han recuperado y que, los empleos informales han aumentado en 49,039, tras la pandemia.

La pandemia y los cierres de calle de 2022 y 2023 son factores que han afectado la contratación de empleados en los centros comerciales, reconoció Erick Zamora, presidente de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom) quien dijo a La Estrella de Panamá, que tras las protestas de 2023, se dejaron de contratar a cerca de 15,000 personas en ese rubro.

“En el ciclo de la industria de los centros comerciales, entre septiembre y octubre, los empresarios comienzan a contratar a más personas para soportar el fin de año y, para enero, muchas de esas personas, que fueron contratadas de forma transitoria, finalizan sus contratos”, explicó el empresario.

Según Zamora, los centros comerciales llevan años manejándose por ciclos, en los que, durante las temporadas altas de carnavales, inicio de clases, navidad, fiestas patrias y otros eventos, se aumenta la contratación, momentáneamente.

El presidente de Apacecom explicó que la industria de centros comerciales genera cerca de 15,000 empleos directos, entre almacenes y empleados. Mientras que, de manera indirecta, se producen otros 35,000 trabajos, que abarcan desde la fabricación, el transporte, el personal de bodega y otros.

“El micro y pequeño empresario, en centros comerciales, siempre tiende a tener un personal de confianza, el cual tiene mucha estabilidad laboral”, reconoció Zamora.

Se trata de un personal que fue “entrenado y capacitado” para ejercer su labor de la mejor forma posible. “Es una industria que es muy dinámica en su contratación, pero que siempre mantiene un personal de planta”, dijo el líder de Apacecom, quien aseguró que se dan casos de personas que pueden llegar a estar hasta cinco años en su puesto, si así lo desean.

Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme), explicó a ‘La Decana’ que ellos miran con “mucha cautela” la contratación dentro de este sector.

“De cada tres empleos que se crean en Panamá, dos son informales y uno se crea dentro del Gobierno”, acotó Martínez, quien considera que, en la actualidad, las condiciones del país hace que sea muy complejo incrementar sustancialmente la contratación y formalización de los empleados.

Según Martínez, para 2019, había más de 96,000 de estas empresas, de las cuales el 40% se fue a la quiebra, producto de las medidas de confinamiento que genero la pandemia.

A esto hay que sumarle las protestas de junio de 2022, en las que se perdió otro 10% y, luego de esto, con las protestas de octubre y noviembre de 2023, se restó, posiblemente, otro 10%, aunque este último dato todavía no se ha concretado, según aclaró el líder de Unpyme.

En 2019, se habían registrado 378,063 contratos de trabajo. Para octubre 2023, la cantidad de nuevos contratos registrados fue de 227,558. Una cifra que se mantiene en descenso desde 2017, cuando se reportaron 445,711 nuevos contratos de trabajo, según datos compartidos por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

En la actualidad, existen cerca de 82,000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), en Panamá. “El problema es que más del 60% de esas empresas tienen menos de tres años y, durante los dos primeros años, el 80% de las empresas que nacen, terminan por morir”, comentó Martínez.

El presidente de la CCIAP, Adolfo Fábrega, relató a este diario que no se puede dejar por fuera el complejo proceso de formalización laboral que tiene Panamá. “Este país es de los más burocráticos del continente. El costo de la formalización, para un emprendedor acá, es demasiado alto”, ponderó Fábregas, quien cree que otro problema que hay es que “no es atractivo formalizarse” cuando no le ves beneficios en materia de salud, educación, seguridad o infraestructura.

Otro tema que limita la contratación y formalización de trabajadores, dentro de las mipymes, es el “alza del salario mínimo”. “El Gobierno tomó la decisión de incrementar en 4.5% el salario mínimo. Esto en un contexto en el que el país no ha mejorado sus condiciones sociales y de mercado, lo que se traduce en un aumento del 4.5% de los costos de funcionamiento y empleomanía”, valoró Martínez.

“El sector de las mipymes contrata a más del 76% de la fuerza laboral del país, si dentro de esas empresas se incrementan los costos, vamos a ver pérdidas de puestos de trabajo y aumento de desempleo, porque no he podido aumentar mis ganancias, pero tengo que dar un mayor salario, eso quiere decir que alguien se va a quedar sin trabajo”, prevé.

Para que esta situación cambie, Zamora considera que deben mejorar la dinámica comercial. “Para aumentar la cantidad de empleo, hace falta mayor rotación de clientes y eso se da cuando las personas incrementan su capacidad de compra”, resaltó.

Algo muy diferente a lo que tenemos en la actualidad, en donde los elevados costes de vida han hecho que las personas sean más comedidas, al comprar. “En el 2019, era común ver a una persona entrar a un almacén de electrodomésticos y salir con una televisión, una lavadora y un microondas. En la actualidad las personas solo se pueden permitir el microondas”, lamentó.