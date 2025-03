Los servicios y la industria impulsan el crecimiento de Brasil a 3,4 % en 2024

Con la vista ya puesta en las elecciones de 2026, para las cuales Lula todavía “no he decidido si seré candidato, ya que me he visto forzado a hacer cambios en el Ejecutivo y a priorizar el combate a la inflación para tratar de remontar en las encuestas”.

Luiz Inácio Lula da Silva Presidente de Brasil

No he decidido si seré candidato, ya que me he visto forzado a hacer cambios en el Ejecutivo y a priorizar el combate a la inflación para tratar de remontar en las encuestas”,