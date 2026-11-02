Nueva app de Acodeco usará IA para filtrar reportes por falta de precios y productos vencidos

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) se encuentra en la fase final para el lanzamiento de una aplicación móvil que permitirá a los ciudadanos presentar quejas y denuncias comerciales directamente desde sus teléfonos celulares. La herramienta tecnológica disponible a partir del 15 de noviembre próximo incorporará un sistema de inteligencia artificial dentro de un contact center para agilizar la revisión y fiscalización de los reportes enviados por los usuarios.

Nueva tecnología De noviembre es la fecha prevista para el lanzamiento 15 Acodeco pondrá en funcionamiento su nueva aplicación móvil equipada con inteligencia artificial para recibir y filtrar denuncias ciudadanas contra comercios en tiempo real

El administrador de la entidad, Ramón Abadi Balid, explicó el funcionamiento operativo de la plataforma: “En el momento en que usted denuncie, tome la foto y reporte, pasará inmediatamente a un contact center en el cual harán, con inteligencia artificial, una revisión de qué denuncias sí cumplen con los parámetros”. La plataforma procesará denuncias vinculadas a faltas recurrentes como publicidad engañosa, falta de precios a la vista, venta de productos expirados y el incumplimiento de los descuentos de ley para jubilados y personas con discapacidad.

Desde la institución recalcaron que la presentación de un reporte no implica de forma automática la existencia de una infracción, por lo que cada caso deberá ser evaluado conforme a los procedimientos institucionales. Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a utilizar la plataforma con responsabilidad y aportar información veraz.

Monitoreo de precios y llamado a la solidaridad

De forma paralela, Acodeco ejecuta acciones de monitoreo en zonas afectadas por emergencias recientes debido al riesgo de especulación en el mercado. Abadi Balid hizo un llamado directo al sector comercial: “Debemos hacer un llamado a los comerciantes de que por favor no especulen, de que traten de ayudar a los panameños, sean solidarios y no traten de sacar un lucro extremadamente mayor”. Aunque el funcionario destacó que la mayoría de los agentes económicos muestra un comportamiento solidario y ha abaratado costos para apoyar las donaciones, advirtió que la institución se mantiene vigilante para evitar abusos en productos de primera necesidad y materiales de construcción.

¿Cómo presentar una denuncia en Acodeco desde el celular en Panamá?

Para presentar una denuncia en Acodeco desde el celular, los usuarios deberán descargar la aplicación móvil oficial de la institución, tomar una fotografía del hecho o anomalía en el establecimiento (como falta de precio, producto vencido o incumplimiento de descuento) y enviar el reporte. Un sistema con inteligencia artificial en el contact center de la entidad verificará en tiempo real si el reporte cumple con los requisitos legales para iniciar la investigación correspondiente.

Acodeco alista app móvil interactiva para reportar anomalías comerciales desde celulares.

Un contact center dotado de inteligencia artificial filtrará las denuncias recibidas.

La herramienta procesará faltas en precios, publicidad engañosa y descuentos a jubilados.

Presentar una denuncia no asegura la imposición automática de una sanción al comercio.

La autoridad vigila precios de víveres y materiales de construcción en zonas de emergencia.