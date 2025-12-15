Proyecto de ley de biocombustibles se discutirá ene enero 2026

Panamá se prepara para abrir en enero de 2026 el debate legislativo del proyecto nacional de biocombustibles, una iniciativa clave dentro de la estrategia de transición energética del país, que busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles, dinamizar la agroindustria y avanzar en los compromisos ambientales internacionales. El proyecto, ya aprobado por el Consejo de Gabinete y presentado ante la Asamblea Nacional, establece el uso de bioetanol mezclado con gasolinas en una proporción del 10% (E10), un estándar ampliamente utilizado a nivel internacional. La discusión iniciaría en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, marcando el primer gran paso legislativo para su eventual implementación.

Marco legal para la transición energética

En entrevista con este medio, la Secretaria Nacional de Energía (SNE) explicó que el avance del proyecto responde a la necesidad de contar con un marco legal claro, ordenado y seguro, que permita introducir los biocombustibles sin afectar la confiabilidad del sistema energético ni los precios al consumidor. “El proyecto ya cumplió su etapa en el Órgano Ejecutivo y ahora corresponde a la Asamblea iniciar su análisis. Esperamos que la discusión avance a partir de enero próximo, lo que permitirá sentar las bases legales para su implementación”, indicó la SNE. Desde la perspectiva energética, los biocombustibles representan una herramienta inmediata para reducir emisiones del sector transporte, sin requerir cambios en la flota vehicular existente. Su incorporación contribuiría además a mejorar la calidad del aire y a diversificar la matriz energética del país.

Potencial productivo y reducción de importaciones

Panamá cuenta actualmente con unas 22,000 hectáreas de caña de azúcar, pero las proyecciones del sector apuntan a duplicar esa superficie hasta alcanzar 45,000 hectáreas, con el objetivo de abastecer la futura demanda de etanol. Un inicio con una mezcla E10 tendría un impacto significativo en la reducción de combustibles importados, al tiempo que permitiría desarrollar un combustible producido localmente. “Es una alternativa probada internacionalmente, con beneficios ambientales, económicos y sociales”, destacó la SNE.

Azucalpa: empleo, inversión y sin subsidios

La Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa) presentó recientemente los avances y beneficios del programa durante un encuentro informativo con periodistas. Su presidente, Rodrigo Cardenal, subrayó que el proyecto de ley 443 es el resultado de un extenso trabajo interinstitucional y técnico. “El Programa Nacional de Biocombustible representa una oportunidad histórica para Panamá. Se trata de una política pública responsable, sin subsidios, sin incremento en el precio al consumidor y sin sacrificio fiscal”, afirmó Cardenal. Según estimaciones del gremio, el programa podría generar más de 30,000 empleos directos e indirectos, principalmente en zonas rurales, impulsando la producción agrícola, la actividad industrial y el desarrollo económico local.

Implementación gradual y plazos claros