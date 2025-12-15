Proyecto de ley de biocombustibles se discutirá ene enero 2026

En entrevista con este medio, la Secretaria Nacional de Energía (SNE) explicó que el avance del proyecto responde a la necesidad de contar con un marco legal claro, ordenado y seguro, que permita introducir los biocombustibles sin afectar la confiabilidad del sistema energético ni los precios al consumidor.'El proyecto ya cumplió su etapa en el Órgano Ejecutivo y ahora corresponde a la Asamblea iniciar su análisis. Esperamos que la discusión avance a partir de enero próximo, lo que permitirá sentar las bases legales para su implementación', indicó la SNE.Desde la perspectiva energética, los biocombustibles representan una herramienta inmediata para reducir emisiones del sector transporte, sin requerir cambios en la flota vehicular existente. Su incorporación contribuiría además a mejorar la calidad del aire y a diversificar la matriz energética del país.