Eliminatorias: Mario Kempes reconoce el crecimiento de Panamá, a pesar de su situación de cara al Mundial 2026

Restan poco días para que la selección de Panamá vuelva a pisar el césped dentro de las Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026. Los dirigidos por Thomas Christiansen siguen preparándose para su viaje a El Salvador e intente conseguir los tres puntos en el Cuscatlán.

Muchas miradas, sobre todo las internacionales, están puestas sobre las eliminatorias de nuestra región y una de ellas han sido las de Mario Kempes, exjugador de la selección de Argentina y que fue campeón de la Copa Mundial de la FIFA México 1978.

Kempes, quien se encuentra de visita en nuestro país por unos días, tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva con La Estrella de Panamá en un encuentro que tuvo con fanáticos suyos de la selección de Argentina este martes 7 de octubre.

La voz autorizada de Kempes expresó que Panamá, a pesar de ser uno de los equipos más fuertes de la región, no se puede confiar ya que “el fútbol da sorpresas y lo estamos viendo”. Esto luego de que los panameños hayan cosechado dos empates (Surinam y Guatemala) en los dos primeros partidos de la última fase de la eliminatoria.

En esa misma línea, el argentino, quien llegó a compartir vestuario con figuras importantes del fútbol mundial como Leopoldo Luque, Daniel Bertoni o René Houseman, reveló que Panamá debe aprovechar esta oportunidad de clasificarse, ya que no se encuentran en la eliminatoria equipos de peso como lo son Estados Unidos, Canadá y México.

Kempes también aprovechó la ocasión para hablar de su selección Argentina, quien ya está clasificada para el Mundial 2026. El que levantara el trofeo de campeones en México años atrás, enfatizó en que “no basta con las individualidades”, sino que también es crucial jugar como equipo.

En los últimos meses se ha hablado mucho sobre la posible presencia de Lionel Messi para la siguiente Copa del Mundo. Ante esto, Kempes se unió a la esperanza y declaró que “ojalá este presente”, aunque aún es una incógnita su decisión.

Kempes se mantendrá en nuestro país hasta este domingo 12 de octubre, fecha en la que partirá hacia Costa Rica para continuar con sus diversas actividades.

Por otra parte, la selección de Panamá enfrentará este viernes 10 de octubre a El Salvador en el mítico estadio Cuscatlán, mientras que el martes 14 de octubre recibirá a Surinam en el estadio Rommel Fernández.