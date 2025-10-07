Interpol detiene en Catar a tres bangladesíes con libretas marítimas falsas de Panamá

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) aprehendió a tres ciudadanos de Bangladés en el aeropuerto internacional de Doha, Catar, por portar libretas de embarque falsificadas, supuestamente expedidas a nombre de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). La información surge de una denuncia interpuesta por el administrador de la AMP, Luis Alberto Roquebert Vanegas, por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad de documentos, presentada tras recibir una notificación oficial de Interpol. Según el documento al que tuvo acceso La Estrella de Panamá, el 8 de agosto de 2025, la Oficina Central de Interpol Panamá informó que su homólogo en Catar había detectado las irregularidades y procedido con la detención de los implicados. Los tres hombres fueron posteriormente deportados a Daca, capital de Bangladés. Las pesquisas realizadas por la AMP revelaron que las libretas decomisadas habían sido emitidas en Mumbai, India, y originalmente pertenecían a dos ciudadanos indios y un georgiano. Además, los falsificadores alteraron los números de identificación, utilizando datos personales de dos ciudadanos de la India y un colombiano. “Su falsificación acarrea un gravísimo perjuicio para el país y para la buena imagen de su flota mercante”, señaló el administrador Roquebert en la denuncia, advirtiendo que este tipo de prácticas puede afectar los procesos de abanderamiento de naves y tener implicaciones en la seguridad nacional.

La libreta marítima y su función

La libreta de embarque, conocida internacionalmente como Seaman’s Book, es un documento oficial que identifica a los marinos y certifica su historial de embarques y desembarques. Todo marino que trabaje en una embarcación con bandera panameña debe contar con este documento, emitido por la Dirección de Gente de Mar de la AMP. El proceso de emisión incluye medidas de seguridad avanzadas, entre ellas un código QR que permite verificar la autenticidad de forma inmediata. Desde junio de 2024, la AMP autorizó un reglamento para la evaluación documental previa y la verificación de libretas en India, Filipinas, Myanmar, Vietnam e Indonesia, con el objetivo de evitar fraudes y fortalecer los controles internacionales.

Revisión global tras incidentes previos