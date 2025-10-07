Interpol detiene en Catar a tres bangladesíes con libretas marítimas falsas de Panamá

La libreta de embarque, conocida internacionalmente como Seaman’s Book, es un documento oficial que identifica a los marinos y certifica su historial de embarques y desembarques. Todo marino que trabaje en una embarcación con bandera panameña debe contar con este documento, emitido por la Dirección de Gente de Mar de la AMP.El proceso de emisión incluye medidas de seguridad avanzadas, entre ellas un código QR que permite verificar la autenticidad de forma inmediata. Desde junio de 2024, la AMP autorizó un reglamento para la evaluación documental previa y la verificación de libretas en India, Filipinas, Myanmar, Vietnam e Indonesia, con el objetivo de evitar fraudes y fortalecer los controles internacionales.