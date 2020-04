Estados Unidos desplegará buques en la costas de Venezuela para controlar mejor el flujo de drogas, según fuentes oficiales en Washington, luego de que la justicia estadounidense denunciara como un narcoestado a ese país y ofreciera sumas millonarias por la cabeza de las principales figuras del régimen que controla el poder.

El anuncio del envío de buques, que podrían arribar a las aguas internacionales frente a las costas venezolanas esta misma semana, se produce 24 horas después de que Washington pidiera tanto al dictador Nicolás Maduro como Juan Guaidó, el presidente interino reconocido por 60 países de mundo, que se hagan a un lado para que la Asamblea Nacional nombre un Consejo de Estado de cinco miembros y organice elecciones presidenciales en un periodo máximo de un año.

El régimen de Venezuela rechazó anoche la propuesta de la oposición, respaldada por Estados Unidos, de iniciar una transición democrática, calificándola de “adefesio”, mientras el modelo económico de ese país se deshace en pedazos y la pandemia del coronavirus cerca a sus empobrecidos habitantes.

Como paso inmediato, Washington levantará las sanciones económicas contra el régimen y despachará ayuda humanitaria por $1,200 millones para enfrentar la crisis interna causada por el coronavirus ante un sistema sanitario en estado comatoso por la mala gestión del chavismo.

En lugar de considerar la seriedad de la propuesta, Maduro pateó la mesa. “Venezuela es un país libre, soberano, independiente y democrático, que no acepta, ni aceptará jamás tutelaje alguno, de ningún gobierno extranjero”, fue la reacción del régimen venezolano.

Guaidó, que durante meses ha promovido esta salida política, dijo que se comunicó con el Secretario de Estado Mike Pompeo para agradecer el respaldo de Estados Unidos a la conformación de un Consejo de Estado para resolver la crisis. “Es el momento de crecernos: estamos dando los pasos correctos para salvar a Venezuela”, afirmó.

Con la pandemia del coronavirus que amenaza con propagarse dentro de Venezuela y crear mayor presión en las fronteras de los países vecinos -principalmente Colombia con casi dos millones de los cinco millones de venezolanos que han huido de su país- y ante un régimen cada vez más asfixiado por la caída de los precios internacionales del petróleo, Washington está apretando las clavijas para acelerar el fin de chavismo.

“Hemos dejado claro todo el tiempo que Maduro nunca volverá a gobernar Venezuela” subrayo Pompeo al presentar el martes la propuesta de transición democrática. “Espero que vean esta oportunidad como una salida”.

Respaldo hemisférico

La Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Colombia como parte del Grupo de Lima, conformado por 15 países del continente, respaldaron la iniciativa. “La OEA considera que el plan presentado constituye una propuesta válida de solución para salir de la dictadura usurpadora y recobrar la democracia en ese país”, dijo un comunicado del organismo hemisférico.

El gobierno colombiano destacó, por su parte, que la iniciativa está en línea con la propuesta hecha por el Grupo de Lima a lo largo del último año. “El restablecimiento pleno del democracia solo se lograra a través de elecciones presidenciales, libres, justas y creíbles”, añadió.

La Unión Europea (UE) dijo ayer que está analizando la propuesta de instalar un gobierno de transición como paso previo para levantar las sanciones que mantienen los 27 países del bloque contra Venezuela. “La estudiaremos muy cuidadosamente y las evaluaremos en los próximos días”, dijo Virginie Battu, portavoz de la UE. Reiteró su posición de que la crisis económica y humanitaria se superará únicamente con elecciones creíbles y transparentes.

Horas antes Austria y Portugal respaldaron la iniciativa. “Es un paso decisivo en la dirección correcta para alcanzar una solución a la grave crisis que está extendiéndose en ese país”, dijo la cancillería lusa. La cancillería austriaca se pronunció porque “todos los actores políticos trabajen juntos para mitigar la crisis del covid-19 y también allanar el camino para elecciones libre y justas”.

Contrapropuesta de Maduro

Contrario a los llamados de la oposición, Maduro convocó en las últimas horas a un diálogo nacional con todos los sectores políticos para tratar la situación del coronavirus y lograr un acuerdo humanitario en colaboración con la comunidad internacional. Propuso una mesa de negociación teniendo como sede la Nunciatura Apostólica del Vaticano en Caracas.

Se trata de un doble discurso. En represalia por la decisión de Washington de llevar ante la justicia en los próximos seis meses a Maduro y una docena de sus lugartenientes por convertir a Venezuela en un narcoestado, corrupto y lavador de dinero, el régimen reaccionó desatando lo que denominó “la furia bolivariana” para reprimir y lanzó a las bandas paramilitares para reprimir e intimidar a opositores.

Ante esa situación Pompeo advirtió a Maduro que Washington mantiene “todas las opciones sobre la mesa” si toma represalias contra los diputados opositores.

Después de recoger evidencias durante 10 anos, investigadores en Miami, Houston, Nueva York y Washington, con el testimonio de una veintena de testigos protegidos que han ofrecido acusar contra Maduro y su entorno ante un gran jurado, la justicia estadounidense tiene suficientes prueba para condenarlos por introducir unas 250 toneladas de cocaína anualmente desde el 2004. Pueden enfrentar penas entre 20 años obligatorios y cadena perpetua. El precio de la cabeza de Maduro es $15 millones y $10 millones por sus cómplices, incluyendo a Diosdado Cabello, presidente de la ilegitima Asamblea Nacional Constituyente; Vladimir Padrino Lopez, ministro de Defensa; Tareck el Aissami, ministro de Industrias y Produccion Nacional; y Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Guaido, en declaraciones al canal EVTV de Miami, sostuvo que si en Venezuela existiera un estado de derecho, el Fiscal General del régimen Tarek William Saab, habría iniciado investigaciones y abierto expedientes contra los funcionarios y exfuncionarios chavistas acusados por Estados Unidos de narcoterroristas.

Texto del documento Marco para la Transición Democrática para Venezuela que consta de trece puntos y dos garantías.

1. Pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional (AN); el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retira la orden de desacato y restaura todos los poderes de la AN, incluyendo las inmunidades de los diputados; se disuelve la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los Estados Unidos retiran las sanciones aplicadas a miembros de la ANC por su pertenencia a la ANC.

2. Se liberan de inmediato todos los presos políticos.

3. Todas las fuerzas de seguridad extranjeras salen de inmediato a menos que se les autorice su permanencia a través de ¾ de los votos de la AN.

4. La AN elige a nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del TSJ que sean aceptables para todos los partidos o coaliciones de partidos que representen el 25% o más de los miembros de la AN. (Esto otorgaría poder de veto tanto al PSUV como a la coalición multipartidista de Guaidó respecto a personal para cualquiera de estos cargos.) Una vez se elija un nuevo CNE y TSJ, los Estados Unidos retiran las sanciones impuestas a exmiembros del CNE y del TSJ por su pertenencia a esos organismos.

5. La AN aprueba una ley de un «Consejo de Estado», que crea un Consejo de Estado que se convierte en el poder ejecutivo. Cada partido o coalición de partidos con un 25% de miembros de la AN escoge a dos miembros del Consejo de Estado, siendo uno de ellos forzosamente gobernador de un estado. A continuación, los cuatro miembros del Consejo de Estado escogen a un quinto miembro que será el secretario general y que se desempeñará como Presidente Interino hasta que haya elecciones y a quien no se le permite presentarse como candidato a la elección a la presidencia. Los miembros del Consejo no podrán ser miembros de la AN ni del TSJ. Las decisiones que el Consejo de Estado tome serán por mayoría de votos. Un miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desempeñará como asesor militar del Consejo de Estado.

6. Todas las facultades conferidas al presidente por la constitución serán conferidas exclusivamente al Consejo de Estado. Los Estados Unidos y la Unión Europea retirarán las sanciones a quienes se habían atribuido facultades presidenciales, y que les fueron impuestas debido a los cargos que habían ocupado, una vez el Consejo de Estado esté operativo y esas personas renuncien a cualquier otra pretensión de ocupar cargos ejecutivos y acepten al Consejo de Estado como poder ejecutivo único.

. Una vez se establezca el Consejo de Estado y las fuerzas de seguridad hayan partido (a menos que se aprueben con ¾ de los votos de la AN), quedarán suspendidas las sanciones que los Estados Unidos aplicaron al Gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela, S.A. y al sector petrolero.

8. El Consejo de Estado nombra un nuevo gabinete. Los Estados Unidos retiran las sanciones a exmiembros del gabinete que les fueron impuestas por desempeñar sus cargos anteriores. Los Estados Unidos también retiran las sanciones a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que les fueron impuestas por el cargo que desempeñan en el organismo.

9. La comunidad internacional brinda apoyo humanitario, electoral, económico y de gobernanza, desarrollo y seguridad, con un enfoque inicial especial en el sistema de atención médica y en el suministro de agua y electricidad. Todos los ciudadanos venezolanos deben tener el mismo acceso a los programas de bienestar social actuales, que ahora recibirán apoyo complementario internacional. Se inician negociaciones con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo respecto a los principales programas de apoyo.

10. Se establece una Comisión de la Verdad y la Reconciliación con el objetivo de investigar actos de violencia graves ocurridos desde 1999, y esta informa a la nación sobre las responsabilidades de los autores y la rehabilitación de las víctimas y sus familias. La Comisión cuenta con cinco miembros que el Secretario General de las Naciones Unidas nombra con el consentimiento del Consejo de Estado. La AN adopta una ley de amnistía de conformidad con las obligaciones internacionales de Venezuela, que cubre todos los delitos de carácter político desde 1999, excepto los crímenes de lesa humanidad. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retiran su apoyo a la remisión a la Corte Penal Internacional.

11. El Consejo de Estado establece una fecha para celebrar las elecciones simultáneas a la presidencia y a la AN en un plazo de 6 a 12 meses. Cualquier ciudadano venezolano apto conforme a la Constitución de 1999 puede presentarse a las elecciones.

12. Se celebran las elecciones a la presidencia y a la AN. Se retiran todas las sanciones de los Estados Unidos restantes con el consenso de los observadores internacionales de que las elecciones fueron libres e imparciales.

13. Se establece una comisión bipartidista en la AN para formular soluciones a largo plazo con el fin de rehabilitar la economía y refinanciar la deuda.

Garantías

1. El alto mando militar (Ministro del Poder Popular para la Defensa, el viceministro de la Defensa, el Comandante del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB) y los otros comandantes) se mantiene durante la vigencia del gobierno de transición.

2. Las autoridades estatales o locales se mantienen durante el periodo de transición.