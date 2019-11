Fernández transmite a Merkel que ansía potenciar la relación de Mercosur y UE

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, transmitió este viernes a la canciller de Alemania, Angela Merkel, que ansía potenciar la relación bilateral y el nexo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), siempre que se garantice "la protección de los sectores más vulnerables".

El líder del peronista Frente de Todos, que ganó las elecciones presidenciales el domingo pasado y asumirá el cargo el 10 de diciembre próximo, contestó por Twitter a la mandataria alemana, quien a través de Steffen Seibert, portavoz de su Gobierno, le había enviado por la misma vía sus felicitaciones por el triunfo.

"Agradezco a la canciller de Alemania, Angela Merkel, por sus palabras. Ansío que podamos potenciar la sociedad no solo entre nuestros países sino entre el Mercosur y la Unión Europea, siempre garantizando la protección de los sectores más vulnerables", expresó Fernández.

El pasado mes de junio, el Mercosur -integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay- lograron sellar, tras dos décadas de negociaciones, un acuerdo comercial con la UE, que para entrar en vigor deberá ser aprobado por los parlamentos de los países de cada bloque, algunos de los cuales ya han mostrado reticencias al pacto.

Es el caso de Fernández, quien aunque no ha rechazado seguir adelante con el acuerdo, sí que ha expresado sus dudas acerca de los posibles efectos negativos para Argentina.

"Veo que Francia, Austria e Irlanda están diciendo que no lo van a aprobar. No le tengo miedo a la apertura, lo que no voy a permitir es que la apertura se lleve puesto a las industrias y el trabajo argentino", enfatizó Fernández en uno de los debates electorales presidenciales, celebrado este mes.

En su mensaje de hoy en Twitter, Seibert señaló que la canciller felicita al recién elegido presidente con el convencimiento de que Alemania "continuará siendo un socio confiable de su país".

Merkel, que visitó por última vez Argentina hace un año, por la cumbre del G20, ha mantenido una buena relación con el presidente saliente, Mauricio Macri, quien fue derrotado en las urnas por Fernández.

El nuevo mandatario, que tendrá a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) como vicepresidenta, ha agradecido esta semana uno por uno a todos los jefes de Estado y de Gobierno que le han felicitado.

Este viernes habló con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien le llamó por teléfono y le ofreció su ayuda para superar los "desafíos económicos" que sufre el país y le comunicó su deseo de seguir manteniendo una relación bilateral "positiva", según informó la Casa Blanca.

"Me comunicó que instruyó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que para que trabajemos juntos para resolver el problema de nuestra deuda. Le agradecí por su importante gesto y le transmití mi intención de mantener una relación madura y cordial con los Estados Unidos", añadió Fernández.

Además, en las redes sociales también agradeció a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta de Nicaragua, por la carta de felicitación que le enviaron.

"Espero que en esta nueva etapa podamos afianzar nuestros lazos", concluyó.