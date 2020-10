Colegio Electoral favorece levemente a Trump, según un estudio

La elección presidencial en Estados Unidos no resulta del voto directo de los ciudadanos; el Colegio Electoral es el que define la victoria

Miles de simulacros por computadora realizados en la Universidad Columbia (Nueva York) indican una leve inclinación a favor de Donald Trump por el sistema de Colegio Electoral, aunque en grado menor que en 2016, según un artículo que publicó ayer Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

La elección presidencial en Estados Unidos no resulta del voto directo de los ciudadanos, sino que es el Colegio Electoral, de 538 miembros, distribuidos en proporción a la población de cada estado, el que define la victoria de un candidato, en este caso Donad Trump y el demócrata Joe Biden.

Hace cuatro años, aunque Trump recibió unos 3,2 millones de votos menos que su rival demócrata Hillary Clinton, el republicano obtuvo la victoria al acaparar más votos en el Colegio Electoral.

Robert Erikson, un profesor de ciencias políticas, y Karl Sigman, profesor de ingeniería industrial de la escuela de Ingeniería de la Universidad de Columbia, examinaron la forma en que los resultados del Colegio Electoral están condicionados por la manera en que los estados votaron en elecciones previas.

Los autores examinaron resultados electorales desde 1980 y, después de efectuar miles de simulacros, concluyeron que si el voto popular es muy parejo, las probabilidades de victoria se inclinan a favor de Trump y en detrimento de Biden.

Los autores sostienen que “el punto de inflexión entre una probable victoria demócrata o republicana en el Colegio Electoral no está un voto popular 50 a 50, sino más bien 51% demócrata y un 49% republicano”.

“Notamos que lo ocurrido en 2016 fue extraordinario”, dijo Erikson, quien recordó que Trump salió airoso del Colegio Electoral debido a su victoria por márgenes muy estrechos en Wisconsin, Michigan y Pensilvania. “Si la elección de 2020 es igualmente pareja a nivel nacional, esos resultados podrían ser diferentes”, agregó.

“Hay otros varios estados, como Arizona, Florida, Georgia y Carolina del Norte, que también podrían tener peso en 2020”, detalló.

Por su parte, Erikson apuntó que “las divisiones de republicano frente a demócrata en las elecciones pasadas han tenido importancia, pero solo hasta cierto grado”.