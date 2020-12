Guaidó vuelve a su bastión a promover su consulta, que sigue acumulando dudas

El líder opositor venezolano Juan Guaidó salió este miércoles a las calles del acomodado sector caraqueño de Chacao, el gran bastión de los detractores del chavismo, para promover la consulta popular, que sigue rodeada de muchas dudas y con la que aspira a replicar a las legislativas del domingo.

Los problemas técnicos siguen marcando la votación virtual que comenzó el lunes, que se prolongará hasta el sábado y que ha impedido a los organizadores informar acerca de cuánta gente ha acudido a las dos aplicaciones usadas -Telegram y Voatz- para poder responder a las tres preguntas de la consulta.

"Somos millones los venezolanos que seguimos adelante a pesar del momento oscuro que vivimos. Cada venezolano que no se rinde es la certeza del futuro que podemos y vamos a construir. El 12-D alzamos la voz en las calles por ese futuro posible", escribió Guaidó en su cuenta de Twitter acerca del 12 de diciembre, cuando concluye la votación virtual y se puede depositar el sufragio personalmente.

Mesas itinerantes de información

Como parte del intento de resolver las dudas, el sector opositor que promueve la consulta ha instalado mesas itinerantes que difunden información y ayudan a quienes lo deseen en el complejo sistema de votación, que incluye el envío de una foto de la cédula a través de las aplicaciones.

En este sentido, Blanca Mármol, miembro del Comité Organizador de la Consulta, explicó en una rueda de prensa que "hoy se le da especialmente impulso a la participación itinerante, es decir, la ayuda itinerante para la participación en la vía electrónica, virtual".

En una de esas mesas, situada en frente de la parada de metro de Chacao, estuvo el diputado opositor Freddy Guevara, quien repartió volantes informativos.

En la entrada del metro estuvo también Guaidó, que saludó a varios viandantes en ese sector, si bien no pasó a otras zonas de la capital más afines al chavismo.

Sin embargo, la oposición no informó de la ubicación de las mesas itinerantes ni de cuántas fueron dispuestas en cada uno de los 23 estados que integran el territorio venezolano.

Denuncian ataques del Gobierno de Maduro

Por su parte, el coordinador del comando político de la consulta popular, Emilio Graterón, explicó a Efe que han recibido "ataques por parte del régimen de (Nicolás) Maduro" a las plataformas de votación.

"Lo que ha hecho es intentar bloquear el acceso o la interacción de las personas que están en Venezuela. Por ejemplo, el régimen de Maduro intentó que la interacción de Voatz no pudiese entrar a los servidores que se encuentran en Venezuela", detalló.

Graterón añadió que esos problemas se han ido resolviendo y eran "ataques" que estaban esperando, "de la misma manera que han intentando bloquear varias veces la pagina web" que coordina la votación de la consulta.

En este sentido, explicó que todavía no pueden proyectar el número de personas que votarán por la "enorme respuesta" que ha habido tanto en el país como entre los migrantes que están fuera.

"Es difícil predecir qué cantidad de venezolanos va a participar en la consulta popular", subrayó.

Durante estos primeros días de votación virtual y ante ese número de participantes no determinado, Graterón comentó que ha habido un "colapso" en las aplicaciones "por la cantidad de gente que ha tratado de participar a la vez".

"Creemos que la participación va a ser muy grande, va a ser masiva y no me atrevería a hacer una proyección porque no sería realista con respecto al comportamiento que ha tenido la gente", concluyó.

Consulta acerca de las elecciones

Los venezolanos que voten deberán responder si rechazan las elecciones legislativas en las que el chavismo, que gobierna desde 1999, se hizo con el control mayoritario del Parlamento.

Asimismo, se les pregunta si exigen "el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convocan la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables".

Finalmente, el tercer punto consulta a los venezolanos si "ordenan" hacer "las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar" la democracia, "atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad".

Los ciudadanos podrán responder, únicamente y sin matices, con un "sí" o un "no".

