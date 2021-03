El candidato presidencial, Daniel Salaverry, del partido político Somos Perú fue captado en video la mañana del jueves, cuando confrontó en la vía pública en Lima a un extranjero, quien lo abordó con insultos.

"Tú estás insultando a los venezolanos m...", expresó el hombre que vestía un suéter rojo, con gorra de colores. Esto provocó que el candidato presidencial saliera de forma enérgica del vehículo y encarara a la persona. "¿Qué crees, que te tengo miedo? Anda a hacer lo que quieras a tu país, crees que estás en tu país?", respondió Salaverry; seguido un copartidario interviene para que el candidato presidencial regresara al carro.

Salaverry se trasladaba como copiloto en un vehículo modelo 'pick up', identificado con la propaganda del partido.

Una vez en el vehículo, que no avanzaba por el tranque vehicular, el excongresista añadió en medio de los gritos de la persona que continúo insultándole "los voy a expulsar a todos los delincuentes de m... ¿Valiente te crees?".

Según medios de comunicación peruanos el hecho se registró en el cruce de la avenida Tacna y el Jirón Huancavelica, frente a la iglesia Las Nazarenas, en el Cercado de Lima.

Elecciones 2021: Daniel Salaverry discutió en la calle con ciudadano venezolano https://t.co/X6AShGR07c — Canal N (@canalN_) March 11, 2021

A mediados de febrero pasado, el diario El Peruano, publicó una entrevista con Salaverry, en donde este indicó que de llegar a ser presidente, no permitiría que "un solo extranjero que está de manera ilegal siga en suelo peruano". En ese sentido, sostuvo que "tienen que ser deportados en el acto".

"Los hemos recibido con los brazos abiertos, somos un país solidario, entendemos sus problemas, pero no pueden venir malos elementos a delinquir, a asesinar, a robar día a día. Se acabó, el extranjero que quiera trabajar decentemente, que regularice su situación migratoria, el que no, mira, lo subimos a los barcos y para afuera, no me interesa", puntualizó el candidato líder de Somos Perú.

El 11 de abril próximo, los peruanos saldrán a las urnas al celebrarse las elecciones generales de 2021.