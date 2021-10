El piloto alemán y tetracampeón mundial, de 34 años, reconoció que no estará pilotando "hasta dentro de 10 años"

Sebastian Vettel: "Si la Fórmula 1 no cambia podría desaparecer"

El piloto alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) ha apuntado que la Fórmula 1 tiene la oportunidad de ser "más ecológica sin perder el espectáculo o la pasión" y ha avisado de que, si no toma medidas en este sentido, "podría desaparecer".

"La Fórmula 1 no es verde, no hay duda, pero vivimos en una época en la que tenemos la tecnología y las posibilidades para hacer que sea más ecológica sin perder el espectáculo o la pasión. Hay debates ahora mismo sobre el futuro de la Fórmula 1. Eso sería importante. De lo contrario, no soy optimista. Si nada cambia, la Fórmula 1 podría desaparecer", advirtió Vettel en declaraciones a 'Neuen Osnabruecker Zeitung'.

En cuando a su futuro cuando acabe su carrera deportiva, el tetracampeón mundial, de 34 años, reconoció que no estará pilotando "hasta dentro de 10 años". "Por supuesto que estoy pensando en lo que vendrá después de la Fórmula 1. Lo más fácil sería convertirme en reportero de una emisora de televisión y permanecer en el mismo lugar que ahora durante los próximos años, pero no me veo haciendo eso", valoró.