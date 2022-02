Duque rechaza la despenalización del aborto: "Facilita que se convierta casi en un anticonceptivo"

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha rechazado este martes la despenalización del aborto hasta las 24 semanas en el país latinoamericano, subrayando su preocupación porque la decisión "facilite que el aborto se convierte en una práctica casi que anticonceptiva, recurrente y regular".

En una entrevista con La FM, Duque se ha declarado "una persona provida" y ha insistido en que "la vida comienza desde la concepción". "Pero este fallo no solamente altera este principio, sino que me parece delicado que, en el alcance que se está poniendo en la mesa, estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva, recurrente y regular", ha dicho.

Duque ha puesto el foco en que la despenalización del aborto es "preocupante" en una sociedad como la colombiana, aludiendo al machismo y a los altos índices de embarazos no deseados.

"Se está permitiendo que se pueda interrumpir sin ningún argumento hasta los casi seis meses de embarazo", ha insistido, antes de expresar que, en su lugar, una sociedad como la colombiana tiene que luchar contra los embarazos no deseados o los adolescentes. "Me preocupa que esta práctica de aborto, que es contraria a la vida, se convierta en una práctica cotidiana y, en un país machista, que se pueda recurrir a este mecanismo, que se vuelva para muchos método anticonceptivo para no usar el condón", ha reiterado.

De forma paralela, ha cuestionado que una decisión de este calibre haya sido tomada por cinco personas, refiriéndose a los magistrados que votaron a favor de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. "Creo que la discusión es que si este tipo de decisiones para la sociedad pueden ser tomadas sólo por cinco personas", ha aseverado.

El Tribunal Constitucional de Colombia aprobó la despenalización del aborto hasta las 24 semanas el lunes, en una votación histórica con un resultado muy ajustado --cinco votos a favor y cuatro en contra--.

Desde el año 2006, en Colombia solo se permitía el aborto bajo tres premisas: en casos de abuso sexual, cuando estuviera en riesgo la salud física o mental, o cuando existía malformación del feto.