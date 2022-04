Gutiérrez pide investigar una reunión del hermano de Petro con un político preso

El candidato derechista en las elecciones presidenciales de Colombia Federico "Fico" Gutiérrez denunció este lunes a su rival Gustavo Petro por "descalabro moral" después de una reunión en prisión del hermano de este con el exsenador Iván Moreno, condenado por corrupción, y pidió investigar este escándalo.

Gutiérrez se desplazó hasta la cárcel de la Picota, en Bogotá, donde el hermano del aspirante del izquierdista Pacto Histórico, Juan Fernando Petro, se reunió con Moreno, para denunciar que este último escándalo es "muy grave" y pedir a las autoridades que lo investiguen.

"Estoy en este sitio para anunciarle a los corruptos, a los violentos y a los asesinos que se quedan en la cárcel, que en nuestro gobierno no va a haber rebajas de penas para ellos y, por el contrario, vamos a buscar el aumento de penas en número de años para los corruptos por encima de 40 años", anunció ante los medios de comunicación.

Si es él quien llega a la Casa de Nariño, prometió "perseguir a todos los corruptos que están afuera para que estén en la cárcel, proponer aumentar las penas a más de 40 años y acabar esos privilegios en esos pabellones (...) donde entró el hermano del otro candidato a negociar votos".

"Hay que pensar que esta alcahuetearía no puede continuar", dijo el que fuera alcalde de Medellín en referencia a las irregularidades que se dan en los centros penitenciarios, "como en el pabellón rosa, donde están los corruptos y asesinos y donde con whisky y con celulares hacen fiestas clandestinas y negocian hoy votos a cambio de rebajas de penas".

Por esto, "hay que dar esa discusión alrededor de cómo están funcionando las cárceles, que no pueden seguir siendo centros del delito", a lo que se suma la "importancia" de "reformar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) o eliminarlo y trasladar sus funciones a otra entidad que sí cumpla con las garantías carcelarias".

Es necesario "hablar de la crisis carcelaria y penitenciaria, hablar del hacinamiento", prosiguió el candidato, para alertar de que están en juego "dos modelos de país: quienes le apostamos a la legalidad y quienes le apuestan a la ilegalidad", por lo que invitó a "rechazar cualquier acto de populismo y acto irresponsable".

Petro "no tiene la autoridad moral para dirigir este país", afirmó, para reclamarles que "los cogieron con las manos en la masa y ahora tratan de disculparse diciendo que esto es un entrampamiento".

JUSTIFICACIÓN DE PETRO

Petro aseguró que su hermano Juan Fernando se reunió en la cárcel con Moreno, que "no es narco, no es parapolítico, es corrupto o fue corrupto", tras lo que defendió el llamado "perdón social", que tras la polémica que generó lo llevó a matizar que no significa "que los corruptos salen de la cárcel o se les rebaja las penas".

"Al contrario. El perdón social implica que todos los corruptos vayan a la cárcel sin excepción y paguen sus penas. La corrupción es la ruptura del perdón", expresó y agregó que él no mandó a nadie a hablar con Moreno.

Ante lo ocurrido, los otros candidatos presidenciales criticaron a Petro, quien lidera las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones del 29 de mayo, y dijeron que su propuesta busca "dar un 'perdón social' a los peores corruptos y parapolíticos".