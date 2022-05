Duque lanza una plataforma para monitorear los derechos humanos en Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, presentó este martes OBSERVA, la nueva plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Derechos Humanos que "permitirá fortalecer en los próximos años el seguimiento y monitoreo a la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del país".

"Este observatorio que hoy nace nos va a permitir a todos tener una visión de debate sana, pero sobre indicadores que no son manipulados y que no buscan proteger y exculpar, sino que permiten que tengamos la mejor toma de decisiones posible", detalló Duque, que indicó que espera que se "convierta en referente para otros países".

En Colombia, las cifras sobre vulneraciones de derechos humanos, como los asesinatos de líderes sociales, las masacres o los desplazamientos, suelen llegar de varias fuentes oficiales y no oficiales y, por ello, es difícil hacer un seguimiento de ello.

Pero el Gobierno ha recibido muchas críticas cuando ha intentado unificar algunas, como las de los líderes sociales, ya que toma cifras sesgadas y que no contemplan todo el universo de casos.

En este sentido, Duque subrayó hoy que la defensa de los derechos humanos no puede ser politizada, mientras que criticó que en el país se tiene "condescendencia" cuando se usa la ideología en violaciones de derechos humanos.

También hizo referencia a una "defensa irrestricta de los derechos humanos y la necesidad de la defensa de estos no esté encasillada en ribetes ideológicos, o lo que es aún más grave, politizada".

"No es de izquierda, no es de derecha, no es de centro, es un deber moral, sino que es un imperativo categórico en una sociedad", a lo que agregó que "la forma en la que se deben defender los derechos humanos está siempre enmarcada bajo los criterios de la verdad: hechos incontrovertibles".

En este sentido, lamentó que una de las grandes "falencias que ha tenido en el mundo el debate de los derechos humanos es que terminan siendo invocados para unas causas y para otras no, utilizados para algunas políticas y otras no".

Al lanzamiento de esta plataforma también acudieron la coordinadora residente de la ONU en Colombia, Mireia Villar, y el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg.

OBSERVA contiene una base de datos y procesos automatizados para recopilar información, procesar los datos recopilados, estructurarlos, prepararlos y consolidarlos para hacer seguimiento y monitoreo a la situación de derechos humanos en Colombia y brindar elementos al Estado para la toma de decisiones en política pública, facilitar los procesos de rendición de cuentas y control ciudadano.