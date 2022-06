El expresidente Uribe acepta la invitación para reunirse con Petro en Colombia

El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) aceptó una invitación extendida por el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, quien es uno de sus grandes opositores, para reunirse con él en el marco del gran acuerdo nacional que el ganador de las elecciones del pasado domingo está intentando forjar.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el exmandatario de derechas agradeció la invitación de Petro y aseguró que acudirá "a la reunión en representación del Centro Democrático", su partido, pero por el que ya no ejerce ningún cargo público, y también añadió que "son visiones diferentes sobre la misma patria".

A esa respuesta, el presidente electo contestó que "la era del diálogo es la base de toda humanidad" y agradeció la "respuesta positiva", añadiendo que "Colombia agradecerá el que encontremos puntos comunes para una Patria común".

Petro, desde antes de ganar las elecciones con casi 11,3 millones de votos, había emprendido reuniones con sectores económicos, políticos y culturales de diverso signo para lograr un acuerdo nacional que le permita gobernar.

Hasta los comicios, se había reunido con personalidades progresistas, de izquierdas, liberales y algunas personas de centro e incluso centro derecha, sin embargo durante su discurso tras las elecciones aseguró que ahora pretendía incluir a la otra mitad de Colombia que no votó por él.

"He invitado a Álvaro Uribe Vélez, al que me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas de país. Pero es simbólicamente porque adicionalmente lo que queremos es que en realidad millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo", dijo este jueves Petro cuando recogía sus credenciales como nuevo presidente de Colombia.

Por eso hoy su némesis política, que sigue presidiendo el Centro Democrático a pesar de que no tiene cargos públicos por los casos judiciales que le ahogan, ha decidido aceptar la invitación a una reunión por la que de momento no hay fecha.

Uribe ha adoptado desde las elecciones una línea mucho más conciliadores que los actuales representantes electos del Centro Democrático que pugnan por el liderazgo de la oposición.

El mismo día de las elecciones, poco después de que el preconteo le diesen una ventaja a Petro sobre su rival, Rodolfo Hernández, el expresidente tuiteó que "para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el Presidente. Que os guíe un sentimiento: Primero Colombia".

Petro asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto cuando sustituya a Iván Duque, también del Centro Democrático, al mando del país.