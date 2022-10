Abstinencia sexual ¿una renuncia voluntaria?

Por una ruptura sentimental o separación prolongada de las parejas, enfermedad, por estrés laboral, baja autoestima, disfunción eréctil, debilitamiento del sistema inmunitario, en fin… son muchas las causas que pueden llevar a una persona a tener días e incluso meses o años sin mantener relaciones sexuales, según estudios sobre abstinencia sexual.

Aunque para los estudiosos del tema, la vida coital o sexual no es necesaria para sobrevivir, para la mayoría de las personas es imprescindible para completar su felicidad. Sin embargo, hay quienes renuncian a mantener relaciones sexuales durante un tiempo determinado o para toda su vida, considerándose entonces como abstinencia sexual voluntaria.

Roberto Sanz, psicólogo y sexólogo de la Fundación Sexpol, dijo a Efe Salud que la abstinencia es muy rara de ver y aparece con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres, ya que son educadas mucho más en la abstinencia.

Es el anticonceptivo más eficaz, aunque como aclara el sexólogo, “no es un método: se trata de la eliminación de la vida sexual y su eficacia es del 100%”.

Precisamente, por esta situación ha pasado la actriz de E.T. El Extraterrestre y Never Been Kissed, Drew Barrymore, quien escribió en su blog personal que no ‘necesita’ el sexo porque aprendió que la intimidad física no ‘significa’ amor.

La estrella, de 48 años, explicó que desde que se separó del actor Will Kopelman, el padre de sus dos hijas, en 2016, “no ha podido tener una relación íntima” sobre todo porque se ha centrado en su papel de madre. A su vez, escribió que ahora tiene ‘sentimientos muy diferentes sobre la intimidad’ a los que tenía cuando estaba más joven.

“Estoy en un lugar completamente diferente en mi vida y tal vez en un futuro cercano tenga una relación… Pero simplemente no ha sido mi prioridad”, escribió Barrymore. “Así que no soy una persona que necesita sexo y que tiene que salir y relacionarse con personas a ese nivel. ¡Soy alguien que está profundamente comprometida con cultivar cómo las niñas, mis hijas, y yo misma como mujer debemos funcionar en este mundo!”, describió CNN.

En el caso de que una persona, por la religión u otros motivos, decida abstenerse sexualmente, es libre de hacerlo; sin embargo, para todos aquellos que se abstienen por falta de información, miedos, vergüenza…el sexólogo Sanz brinda este consejo: “La vida sexual es mucho más gratificante que el esfuerzo, el miedo y la pereza de buscar ayuda. Si tienes una caries, acudes al dentista porque te duele, en cambio, un problema en la vida sexual no duele, pero sí hace infeliz cuando tu deseo no es la abstinencia”.

Tácticas y herramientas para disfrutar la intimidad

A propósito, las famosas doctoras Klara Senior y Sofía Herrera, conocidas en las redes sociales como “las salvadoras de la salud íntima”, publicaron recientemente “Íntimamente poderosa: más de 150 consejos, tácticas y herramientas para disfrutar tu intimidad”.

Este ebook es un apoyo para que mujeres y hombres pierdan la vergüenza y el miedo a conocerse mejor, amarse y disfrutarse más. La completa guía, que ya se encuentra disponible en Amazon, cuenta con más de 1,5 millones de seguidores, y a menudo “recibimos cientos de mensajes de mujeres y hombres que viven solos o en pareja, que luchan por sentirse felices, pidiéndonos consejos o la receta perfecta, sin darse cuenta de que, para lograrlo, primero tienen que conocerse, explorarse, amarse y así disfrutarse más para alcanzar el éxito en todos los aspectos de la vida”, dijo Senior, en un comunicado.

No hay una receta exacta para mantener una conexión íntima, sana, emocionante más que estar conscientes de lo que nos llena íntimamente, porque el cambio empieza trabajando en el autoconocimiento, entendiendo que sea que estemos solos o acompañados de nada sirve quejarse, y no trabajar para entender las reacciones de nuestro cuerpo.

Las doctoras crearon esta guía mostrando casos de la vida real de parejas, e incluso hombres y mujeres que viven solos, planteando que el cambio empieza por uno mismo, que hay que comunicarse, entendiendo que todo se transforma y que hay momentos en los que toca trabajar para reconectarse con uno mismo o con su pareja.

Reconocen que si ya se ha intentado todo: la ayuda profesional, los consejos, y hasta los juegos íntimos, entonces también es tiempo de crear un plan de acción.

“Con esta guía invitamos a las parejas e incluso a los que no tienen pareja a que especien, endulcen o salpimenten a su gusto la relación”, explicó Herrera.

“Puede que esté al lado de una persona a quien quiere mucho, pero siente que actualmente está a kilómetros de distancia. O es soltera, y está en la búsqueda de una pareja con quien compartir y disfrutar, o simplemente tiene la curiosidad por sumar creatividad, diversión y novedad a tu vida sexual. Entonces, este libro ayudará a poner esa intimidad frente una lupa, para mirarla al detalle”, añadió.