Marcela Berland: 'Hay una oportunidad para los líderes independientes si saben controlar el debate'

Dedicamos esta última entrega de 2022 a mirar de cerca temas neurálgicos para el país y la región, como el quehacer político, los procesos electorales, la institucionalidad, el debilitamiento de las democracias y las brechas de género. Para ello conversamos con Marcela Berland, consultora política y presidenta de Latin Insights –compañía de comunicación estratégica en Nueva York, que vincula a los consumidores latinos y los negocios en Estados Unidos para expandir las oportunidades desde este país y a través de América Latina–, con quien analizamos el mapa sociopolítico de la región, el clima de polarización en Estados Unidos, el rol protagónico de los latinos en la economía del país anglosajón, el papel de la prensa y los contenidos digitales y los retos de la mujer latinoamericana en la ruta hacia las posiciones de poder en las organizaciones.

La experta argentina ha trabajado para más de 12 presidentes en la región y asegura que las redes sociales propician un escenario complejo en la actualidad donde “existe un mayor poder de difusión de noticias” y los gobiernos están “mucho más expuestos”, lo que crea en la población “el desencanto” con las gestiones actuales, “como está ocurriendo en Panamá”.

A lo largo de tu trayectoria has mirado de cerca la opinión pública a través de sondeos y encuestas; ¿cómo se ha transformado la comunicación de los líderes políticos?, ¿qué tanto pueden hoy anticipar las poblaciones, en su toma de decisión, a través de esta nueva forma de comunicar en los canales digitales?

En el pasado teníamos la oportunidad de medir el pulso de los votantes y del público a través de herramientas tradicionales como encuestas, focus group o entrevistas en profundidad. Hoy, a través de nuestras herramientas digitales, podemos medir segundo a segundo la opinión del público. Esto nos permite no solamente saber lo que están pensando, también anticipar tendencias y ver cuando estas tendencias están naciendo. La relación entre líderes y votantes es una de las más cercanas, donde el líder puede continuamente saber lo que está pensando el público y ver cómo reacciona a los distintos mensajes que está dando, a los mensajes que creamos nosotros con nuestras propias herramientas, donde podemos ver las distintas opiniones del público, pero también podemos hacer una microsegmentación que hoy es muy importante para saber cómo opinan, por ejemplo, las mujeres madres de dos hijos o las que viven en zonas rurales, los jóvenes sin educación universitaria, las mujeres mayores retiradas. Podemos ir a niveles realmente muy importantes de la opinión de los votantes, lo que nos permite realmente desarrollar estrategias de comunicación efectivas: ya no hacemos campañas digitales que sean masivas, sino que son bien pensadas a través de nuestro sistema de micro target.

Una comunicación inadecuada es una de las causas del desencanto político que se materializa en la falta de confianza en las instituciones democráticas. En Panamá hay una crisis de institucionalidad y falta de credibilidad en los brazos del Estado, un caldo de cultivo complejo para un país que en 2024 estará en el próximo proceso electoral; esto también es interesante para el posicionamiento de los candidatos independientes.

Creo que el escenario es complejo en el sentido de que va más allá de la información sobre las acciones del gobierno, que hoy se comunican instantáneamente. Ya no es el gobierno el que controla los medios; por ejemplo, cuando yo comencé a trabajar en muchos países, pero especialmente en América Latina, el presidente tenía tanto poder que poseía el control total de los medios, las noticias... lo que le llegaba a la población era lo que el presidente y su equipo querían. Hoy eso ha cambiado radicalmente: la información que le llega a la población no es solamente lo que transmiten los medios de comunicación tradicionales, también las redes sociales, donde existe un mayor poder de difusión de noticias, entonces esto hace que los gobiernos estén mucho más expuestos y crea en la población el desencanto con el gobierno actual, como está pasando en Panamá. Esto también lo vemos en toda la región, donde han surgido líderes independientes que no tienen el respaldo de un gran partido. A la gente le atrae una persona que no sea parte de esa clase política en la cual no confía, ya que siente que no va a llevar a cabo sus intereses, sino los intereses personales del político; hay muchísimos ejemplos de esto: desde Gabriel Boric en Chile hasta el caso de Panamá, en donde hay expresidentes tratando de llegar a la Presidencia, como Martinelli. Creo que esta es una gran oportunidad para los líderes independientes, la clave quizás en estos momentos es saber cómo controlar el debate de una elección, para lo que ya falta muy poco, porque 2024 está casi llegando. Saber posicionarse de la mejor forma con este ambiente que se presenta y este sentir de la población va a ser muy importante para los candidatos independientes.

La corrupción se ha destacado como una constante en el sentir social, a través de las encuestas durante los procesos electorales en diferentes países. Por otra parte, según reseñó The New York Times con datos de V-Dem, un instituto de monitoreo con sede en Suecia, en la actualidad, más que en ningún otro momento del siglo pasado, las democracias están en deterioro, y algunas están muy cerca de la autocracia. Los datos demuestran que, al parecer, esta tendencia va en aumento. ¿Qué elementos consideras que han pesado en este escenario?

Este es un tema fascinante y de gran importancia. Lamentablemente continuamos viendo un deterioro en las democracias a nivel global, afectando países como Venezuela, Bielorrusia, India, China y Estados Unidos. Hay muchos factores que han contribuido con este fenómeno. En el caso de Estados Unidos lo vimos claramente durante la administracion del presidente Trump, terminando con su rechazo a los resultados electorales y su intento de revertir la derrota electoral, lo que desembocó en la invasión de agitadores que intentaron tomar el Capitolio a fin de evitar que el Congreso confirmara el triunfo de Biden en enero de 2021. Este fue un fenómeno nunca visto en Estados Unidos, que puso de manifiesto el peligro de la polarización política, la falta de tolerancia y el extremismo en el país. Nuestras investigaciones también muestran que las respuestas de los gobiernos a la pandemia de covid-19 exacerbaron el deterioro democrático global. Los gobiernos se volvieron más autocráticos, hubo una caída de la transparencia, se promovió en muchos casos información falsa y aumentó el número de medidas represivas. Muchos gobiernos tomaron medidas extremas e intentaron debilitar a la oposición y a los medios. Pero al mismo tiempo creo que este periodo, a pesar de la pérdida de libertad que observamos, la democracia y los ciudadanos del mundo continúan demostrando su notable resiliencia. Se han celebrado numerosas elecciones democráticas en los últimos años, los votantes más que nunca han salido a las calles a defender sus derechos, las redes sociales facilitan la información directa aun en los países donde los medios están en manos del gobierno, los periodistas siguen denunciando actos de abuso democrático; esto indica que la democracia triunfará frente a los intentos autocráticos de silenciar a los votantes.

Desde Latin Insights trabajan con data para proveer recomendaciones que ayuden a la toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado. Hoy tenemos audiencias, masas y públicos más heterogéneos y hasta polarizados; como estratega, ¿cómo te anticipas al panorama 2023 a nivel sociopolítico en EE.UU. y Latam?

Lo que vemos en Estados Unidos es un panorama bastante complejo. Actualmente hay una polarización que no habíamos visto antes. Cada vez es más amplio el gap entre un lado y el otro. La polarización no ocurre solamente entre un partido y otro, también dentro de los mismos partidos, y esto crea problemas para los candidatos que para ganar una elección primaria tienen que pensar en todos estos sectores extremos y no tan extremos. Por ejemplo, sabemos que Donald Trump ya ha anunciado que va a correr para la Presidencia, sin embargo, en estos momentos en Estados Unidos vemos un movimiento en contra de él, aun entre los que lo apoyaban tradicionalmente, obviamente los que están en contra siempre van a estar en contra, pero hay muchos ataques desde el grupo Murdoch, que siempre lo apoyó con el New York Post y Fox y ahora realmente lo están atacando mucho y otros grupos están apoyando a otros candidatos republicanos. Del lado demócrata también hay una incertidumbre muy grande; si el presidente actual va a ir por la reelección, también se cuestiona el papel de la actual vicepresidenta. Yo diría que es un panorama de gran incertidumbre y todavía no queda claro quiénes van a ser los candidatos más fuertes para las próximas elecciones, pero aún estamos acostumbrados a las sorpresas en el caso de Estados Unidos. Nos preocupa más cómo Estados Unidos continúa sin mirar a la región con la excepción de México; lo que vemos es que China ha tomado ventaja de esta situación.

Los latinos son una fuerza productiva elemental en EE.UU. ¿Cuál consideras que es la contribución de los latinoamericanos al desarrollo económico del mercado en EE.UU.?

Los aportes de los latinos a Estados Unidos son muy importantes; y somos la primera minoría racial, y en algunos casos somos mayoría en algunos estados. Yo creo mucho en los números, es imposible no creer en la importancia y el poder de los latinos, que representan el quinto poder desde el punto de vista del producto interno bruto del mundo, y es el tercer grupo en términos de crecimiento económico. También son los que están creando un mayor número de pequeñas empresas en Estados Unidos y el aporte a la economía (de los latinos) en 2020 fue de $3 billones. Son muchas las contribuciones que hace la población latina, justamente una de las características más importantes es que nunca dejan de trabajar, es el tema de la resiliencia, que fue nuestro tema en el Women Economic Forum, y también tienen un espíritu emprendedor. Ahora bien, los desafíos que tiene esta población: crean muchas empresas, eso significa millones de dólares anuales, ahí tenemos una oportunidad perdida porque no tienen acceso a crédito como otros grupos de la población. Hay muchos retos que tenemos que superar para ayudar, no solamente a los latinos, sino al país, en un momento donde los latinos podrían realmente ser una fuerza mayor de crecimiento económico.

Tu trabajo se despliega también a nivel corporativo apoyando a las empresas en materia de diversidad. ¿Cuáles son las trabas para las mujeres latinas en el campo organizacional? Actualmente, el 'ranking' Fortune 500 cuenta con muy pocas CEO mujeres.

El Fortune 100 CEO tiene alrededor de un 8% de mujeres, lo cual significa que el 92% es hombres. La situación es muy compleja y nos muestra de nuevo a través de los números la falta de representación que existe de las mujeres, en particular de las latinas. Vimos que con la pandemia la situación ha sido muy dura para las mujeres, uno de los grupos más afectados dentro de la población. La combinación de ser mujer y latina tiene un impacto negativo muy fuerte, hay muchos factores en el tema de diversidad, de cuidado e inclusión que afectan a las mujeres, y a las latinas en particular, empezando por la contratación de las mismas.

¿Qué oportunidades pueden utilizar los emprendedores latinoamericanos para aprovechar el mercado de EEUU?

Es fundamental la tecnología. Los latinos son muy creativos y tenemos que entrar más en las áreas de tecnologías. Lamentablemente hay una baja representación en estas áreas, justamente por la falta de oportunidades de crédito, pero creo que hay una gran oportunidad y me gustaría ver muchos más latinos en el área de tecnología que puedan ayudar a la creación de nuevos productos, nuevas herramientas, y se están haciendo. Estamos tratando –a través de distintas iniciativas– de promover esto y empieza desde el tema de la educación y otros puntos de importancia, pero las oportunidades para los latinos no tienen límites porque el deseo de trabajar y progresar no lo tiene ninguna otra cultura.