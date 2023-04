La cifra de personas detenidas por los operativos contra actos de corrupción en Venezuela ascendió a 61, informó este miércoles 19 de abril el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.

El funcionario difundió la madrugada de este miércoles en su cuenta de Twitter que aún restan por ejecutar 172 allanamientos y 20 órdenes de aprehensión dictadas por el Ministerio Público con respecto a por lo menos cuatro asuntos de corrupción.

William Saab citó como ejemplo que en el caso de la estatal Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) relacionado con desfalcos han sido ordenados 107 allanamientos y 56 órdenes de aprehensión.

Con relación a la trama detectada en la Corporación Venezuela de Guayana (CVG), el principal conglomerado siderúrgico del país, se han dispuesto 51 allanamientos y 14 órdenes de aprehensión.

Vinculadas a los casos de corrupción que investiga el Estado venezolano, el martes por la noche fueron presentadas ante tribunales otras tres personas, entre ellas Ysmel Serrano, quien fue vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA.

Desde marzo pasado, la Policía Nacional Anticorrupción y el Ministerio Público de Venezuela han llevado a cabo allanamientos y detenciones en todo el país, con el objetivo de dar con personas y bienes vinculados a casos de corrupción.

Entre los principales detenidos en la cruzada contra la corrupción en Venezuela se encuentran el ex presidente de CVG, Pedro Maldonado; el ex superintendente nacional de Criptoactivos, Joselit Ramírez, y el ex diputado oficialista Hugbel Roa.