¿Qué representa la confesión de Nicolás Petro sobre el ingreso ilegal de dinero a la campaña presidencial?

La confesión de Nicolás Petro Burgos, primer hijo del mandatario colombiano, sobre el ingreso de recursos ilegales a la campaña presidencial de su padre el año pasado abre una crisis política e institucional, que solo tiene como comparación el proceso 8,000, cuando en 1994 el presidente de aquel entonces Ernesto Samper fue investigado por el ingreso de dineros de la mafia a su campaña presidencial.

Según compartió El Tiempo en su portal web, en la tarde del día de hoy, el fiscal del caso informó en la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos que “dichos dineros, con los cuales incrementó su patrimonio de manera injustificada, unos de ellos ingresaron a sus arcas, y otros a la campaña presidencial del año 2022, donde resultó electo el actual presidente, el doctor Gustavo Petro”.

Por su lado, el presidente Gustavo Petro afirmó que no ha tenido conocimiento alguno sobre presunta entrada irregular de dineros al esfuerzo que lo llevó a la presidencia.

"Si eso fuese cierto este presidente se tenía que ir el día de hoy porque yo no soy [Álvaro] Uribe, no soy [Juan Manuel] Santos, no soy [Iván] Duque, no soy ninguno de los que ha pasado”. Expresó el presidente.

“Yo vengo de otra manera de entender las cosas, pero nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad", recordó el mandatario.

El ente investigador detalló que Nicolás Petro “sí recibió altas sumas de dinero de Samuel Santander Lopesierra -conocido como el Hombre Marlboro- y otros", como y el hijo del Turco Hilsaca.

La confesión del primogénito de Gustavo Petro, quien renunció a su cargo como diputado del Atlántico luego de ser capturado el sábado 29 de julio, junto a su exesposa, Day Vásquez, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, presenta en primera instancia tres escenarios escenarios jurídicos.

La Fiscalía anunció que cotejará copias por si entre los involucrados en este enredo de corrupción hay alguien con papel político, ya sea un ministro o incluso, el mismo presidente Gustavo Petro.

El primer escenario es una investigación penal de la que se encargará la Fiscalía. La misma es contra civiles, entre ellos Petro Burgos, así como otros involucrados quienes fueron mencionados por el ente acusador, como es el caso de Santander Lopesierra quien además aspira a la alcaldía de Maicao, La Guajira.

Hasta el momento, en este primer escenario no se involucra al jefe de Estado, ya que tiene fuero presidencial, por lo que si se llegase a saber de pruebas que lo involucren, el ente acusador compulsa copias a su juez.

Siguiendo esta linea, el siguiente escenario es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, juez natural del jefe de Estado. Esto podría adelantar nuevas acusaciones contra el actual mandatario colombiano.

En la Comisión de Acusaciones ya existe una denuncia por irregularidades en la campaña del Pacto Histórico que resultó en la victoria de Gustavo Petro como presidente de la República de Colombia. Justo esta semana el representante uribista Christian Garcés amplió una denuncia que había hecho previamente por los delitos de “violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, omisión de información del aportante y tráfico de votos”.

Por último, el Consejo Nacional Electoral iniciaría una investigación por el manejo irregular de recursos en la campaña.

Sin embargo, todo esto requiere de un proceso previo y para eso, las autoridades deben comprobar que las declaraciones de Nicolás Petro son ciertas por lo que el exdiputado debe presentar pruebas si desea obtener beneficios judiciales.