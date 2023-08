El asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio presentaba un documento sobre Alex Saab, quien es considerado el testaferro de Nicolás Maduro. EFE

La muerte violenta del periodista, exasambleista (2021-2023) y candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, de 59 años, a escasos 10 días de las elecciones generales en su país, también fueron un ataque a la libertad de prensa, así lo expresan periodistas y organizaciones internacionales que se manifestaron en la red social "X".

Entre los primeros que reaccionaron estuvo Fernando del Rincón, en su cuenta @soyfdelrincon dijo: "Cobarde y vil asesinato de mi querido colega Fernando Villavicencio en Ecuador. Mi solidaridad toda con sus familiares y amigos, mi sentido pésame. Lleno de impotencia, tocayo se te va a extrañar. Terrible noticia".

La periodista Jennifer Avila, en su cuenta @jenalear, compartió "Gravísimo lo que pasa en #Ecuador, hoy asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio quien había sido periodista y en dos años de legislador hizo varias denuncias contra políticos afines a Correa por vínculos con narcotráfico y corrupción".

Por su parte, la colombiana revista Semana en su cuenta @RevistaSemana, dijo: "El periodista ecuatoriano Juan Pablo Ruiz, especializado en narcotráfico, política y conflictos, dijo a la Revista Semana de Colombia que Villavicencio estaba bajo amenaza".

Villavicencio, un abanderado contra la corrupción este jueves 9 de agosto fue el objetivo de un ataque con arma de fuego a su salida de un mitin politico. Antes de destacar como líder político trabajó en el diario El Universo y en la revista Vanguardia y posteriormente, lanzó su portal en web, denominado Periodismo de Investigación, una vitrina de trabajos investigativos en torno a casos de corrupción.

El venezolano, Orlando Avendaño con su cuenta @OrlvndoA compartió "Justo hace días Fernando Villavicencio denunciaba el narcotráfico en la región y el vínculo del Gobierno de Gustavo Petro con el narcotráfico".

Alejandro Céspedes García, politólogo y periodista, director de la plataforma Perú Legal, mediante su cuenta @Alejandrocesgar comentó: "El periodismo latinoamericano de luto. Candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado a balazos durante mitin en un colegio en Quito. Crimen sucede 11 días antes de la primera vuelta en Ecuador. Como periodista fue perseguido por el correísmo".

La Asociación de Editores de Medios de Comunicación de la Unión Europea y América Latina, EditoRed, también condenó el asesinato de Villavicencio Valencia, a 11 días de efectuarse las elecciones general en el país sudamericano.

"Ecuador no merece ser rehén de una ola de violencia que no ha logrado ser controlada, que se agrava cada vez más y que no ha encontrado en los principales actores políticos del país señales claras para encaminarse a una solución conjunta y acordada que ponga freno a la delincuencia organizada que ha sembrado terror en este querido país latinoamericano", destaca la EditoRed en un comunicado de prensa.

Advierten que "en esa ola de violencia también ha sufrido el periodismo. Recientemente, cinco periodistas han debido salir del Ecuador ante los riesgos que corrían sus vidas. Lo hicieron, seguramente, recordando que antes, en el 2018, las peores amenazas se cumplieron contra tres miembros de un equipo periodístico de diario El Comercio, asesinados en Colombia, en la zona de frontera con Ecuador, por grupos armados, en un hecho sin precedentes y, hasta ahora, sin castigo ni esclarecimiento completos. A los periodistas ecuatorianos, en especial a los que sufren amedrentamiento, a los que han tenido que salir de su país, que lleguen estas palabras de aliento y apoyo de sus colegas del resto de América Latina y de la Unión Europea. Cuenten con nosotros".

En Panamá, la violenta muerte de Villavicencio también fue compartida. El candidato presidencial panameño, Ricardo Lombana, y exsubdirector del diario La Prensa en su cuenta en 'X' @RicardoLombanaG dijo: "La violencia política sigue ganando terreno. Lamento mucho el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, a pocos días de las elecciones en Ecuador. La democracia está débil y debemos fortalecerla, de lo contrario la narcopolítica y la corrupción gobernarán".

Por su parte, el periodista Alvaro Alvarado, también se manifestó en 'X' al compartir a través de @AlvaroAlvaradoC la nota del asesinato en el diario El Tiempo; posteriormente, compartió otra nota sobre la denuncia de Verónica Sarauz, esposa de Villavicencio sobre la "Dura denuncia de esposa de Fernando Villavicencio: 'debió salir por la puerta de atrás'".