Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, publicó este lunes la carta que le envió al presidente Gustavo Petro, en la cual le notificó su renuncia. El texto escrito a mano tiene fecha del 30 de septiembre, según el diario El Tiempo.

La misiva dice "Medellín y el proyecto de cambio que hemos liderado necesitan ser defendidos. ¡Es ahora o nunca!".

Luego Quintero dijo que enfrentará "desde las calles, en cada uno de nuestros barrios y con nuestra gente a la rancia clase política que se cartelizó para tumbar a Medellín y robarse a EPM. Por este motivo, he decidido presentarle a usted señor Presidente, mi carta de renuncia".

La carta concluyó de la siguiente manera: "Gracias a Dios, al país y a mi familia por permitirme ser su alcalde".

El camino como alcalde

Desde que asumió la alcaldía el paso de Quintero estuvo marcado por ruido y provocación.

A las 5:00 a.m. de este domingo 1 de octubre anunció que dejaba el cargo para convertirse en “un soldado más en la campaña de Juan Carlos Upegui”.

Su renuncia al cargo es descrita como polémica por El Tiempo puesto seguirá “en manos de su movimiento político hasta el final del año, cuando termina el mandato. Y, en un escenario con pocos antecedentes en Colombia, confirma abiertamente la preferencia por un candidato a sucederlo en el cargo a menos de un mes de las elecciones”.

Quintero no está en su mejor momento. La última encuesta de Invamer, una empresa de investigación cualitativa y cuantitativa ubicada en la capital paisa mostró una desaprobación de 61.6% en su contra, con un apoyo de apenas el 30,2 %.

Según esta misma medición, el 67.8% de los encuestados aseguran que la capital de Antioquia empeoró en su mandato, frente al 22.3% que afirmaron que sí hubo mejoras. Quintero deja el rol de mandatario en medio de las investigaciones de los órganos de control sobre supuestos actos de corrupción relacionados con su alcaldía.

Dentro del marco político, se mantendrá en dos escenarios: como jefe de la campaña de Upegui y posicionarse en la lista de los sucesores del mandatario colombiano con quien “mantiene lazos estrechos”, explicó el diario El Tiempo.

Explicaciones de Quintero

“Lo responsable de un líder es salir a defender su legado, para qué sirve haberle entregado 130,000 computadores a los niños, bajado los homicidios en un 40% y la ciudad con menos desempleo, si dejamos que ese impulso se pierda. Lo responsable es salir a defender el proyecto, las causas y más cuando están amenazadas”, indicó.

Esto fue lo que respondió el exalcalde ante las razones de su renuncia. "Yo a veces no entiendo algo que me parece hasta curioso: quienes me querían sacar y hasta revocar, el uribismo, ahora está indignado porque me fui", agregó en una entrevista con Caracol Radio.

El domingo salió a las calles y aprovechó para dirigirse a Federico Gutiérrez, quien lidera las encuestas para el futuro alcalde de Medellín.

“Es puro cuento las encuestas que están mostrando, ya incluso en las encuestas que están mostrando han reconocido el crecimiento de Upegui. Hace cuatro años no había una encuestadora que dijera que íbamos a ganar, no había una. Invamer se equivocó conmigo, se equivocó por 30 puntos en total, entre lo que le sumó a unos y le restó a otros”, dijo.

Y añadió: “¿De quién es Invamer? Invamer es de Jorge Londoño de la Cuesta, nombrado por Federico Gutiérrez como gerente de EPM cuando se cayó Hidroituango, ese es el dueño de Invamer, sin embargo Invamer reconoce que la única alternativa para derrotar al uribismo es Juan Carlos Upegui y no solo es la única alternativa, es la mejor alternativa”.

Para terminar su discurso aseguró que la ciudad se encuentra en peligro de no granar alguien que no sea de su corriente política y nombró a los candidatos Paulina Aguinaga, Albert Corredor, Gilberto Tobón, Rodolfo Correa, Carlos Ballesteros y Juan David Valderrama para la unión.

“A todos los que crean que es tiempo de construir un gobierno amplio, que proyecten, que recogen no una sola visión sino muchas visiones de nuestros barrios, de nuestras ONGs, de nuestras etnias, de nuestros campesinos, de nuestro jóvenes. Yo estoy seguro que es posible. Lo hicimos y lo vamos a volver a hace”, concluyó.