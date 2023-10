Trump (centro) habla con los periodistas durante un descanso en la sala del tribunal mientras asiste al primer día de su juicio por fraude civil. EFE/EPA/JUSTIN LANE

En la ciudad de Nueva York este lunes 2 de octubre en la mañana se dio inicio al juicio civil por fraude contra el expresidente estadounidense Donald Trump, sus dos hijos, sus empresas u ejecutivos de la Organización Trump.

Antes de ingresar a las instalaciones Trump afirmó que el caso “tiene que ver con la interferencia electoral, simple y llanamente".

"Están tratando de perjudicarme, para que no me vaya tan bien como me está yendo en las elecciones", aseguró.

"Las declaraciones de Trump sobre la interferencia electoral son los mismos ataques que ha hecho contra las cuatro acusaciones penales que actualmente tiene en su contra", reveló CNN en su portal web.

También atacó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, así como al fiscal general del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y al Departamento de Justicia vinculando la acción civil contra él en Nueva York con sus acusaciones penales, a pesar de que no están relacionadas.

"Lo que tenemos aquí es un intento de perjudicarme en unas elecciones", dijo Trump. "La razón por la que me acusaron fue porque me presenté".

El fiscal James alegó lo siguiente este lunes por la mañana: "Mi mensaje es sencillo: no importa lo poderoso que seas, no importa cuánto dinero creas que puedes tener, nadie está por encima de la ley".

"La ley es a la vez poderosa y frágil, y hoy en el tribunal probaremos nuestro caso", dijo antes del esperado inicio del juicio en Manhattan.

Las declaraciones con las que inició el juicio civil sobre los activos inflados en los estados financieros fraudulentos se producen menos de una semana después de un fallo impactante por el juez Arthur Engoron quien encontró que Trump junto a los demás acusados son responsables de fraude "persistente y repetido".

Esto supuso para James una importante victoria puesto el mes pasado presentó una demanda de 250 millones de dólares alegando que el expresidente y sus codemandados realizaron fraude reiterado al inflar el patrimonio en los estados financieros con el objetivo de adquirir mejores condiciones en préstamos inmobiliarios comerciales y pólizas de seguro.

Según la fiscalía, Trump infló su patrimonio neto hasta en 360 millones de dólares en tres años distintos entre 2011 y 2021. Los abogados del acusado han negado esto, argumentando que las valoraciones de activos son altamente subjetivas y que aun están ordenando lo que significa el fallo para el futuro de la compañía.

Debate entre ambas partes

El juez Arthur Engoron rebatió los ataques de la abogada de Donald Trump, Alina Habba contra la fiscal general de Nueva York Leitita James, respondiendo a su declaración inicial y comenzando un debate con la jurista sobre sus afirmaciones.

Habba atacó a James por declarar en su campara para fiscal general que iba a “atrapar a Trump”.

Engoron quien dictaminó el caso la semana pasada que Trump y sus coacusados eran responsables de fraude en el caso civil de la fiscal general contra el expresidente, respondió explicando que la defensa ya intentó desestimar el caso alegando que James lo presentó como una “caza de brujas” contra el expresidente.

"Yo negué eso", dijo Engoron, y añadió que el fallo fue ratificado por un tribunal de apelación de Nueva York. "Así que las motivaciones de la señora James ya no están en cuestión en este caso, ¿verdad?".

"Estas declaraciones de situación financiera eran actuales, valor de mercado actual. La cuestión es cuánto valían entonces", dijo Engoron, rebatiendo la afirmación de Habba de que los valores inflados mostraban por cuánto podrían venderse en el futuro.

Un documento de exención de responsabilidad contable de Mazars, la antigua empresa de contabilidad de Trump, decía esencialmente: "Nos basamos en la Organización Trump", dijo Engoron. "Así es como lo leí".

"No, señoría", respondió Habba, argumentando que la Organización Trump confiaba en Mazars y "ellos son los contadores".

Durante el descanso Trump describió a Engoron como demócrata y “operativo” alegando que su caso era una "vergüenza". También atacó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por ir tras él en lugar de tras los crímenes violentos.

"Vamos a estar aquí durante meses con un juez que ya tomó una decisión. Es ridículo", dijo Trump.

"Pierden el tiempo con esto, con bancos que estaban muy contentos porque recuperaron todo su dinero. Ellos no fueron defraudados. A mí me defraudaron", dijo Trump.

Cuando se le preguntó si volvería a la sala después de comer, Trump respondió: "Probablemente".

¿Qué está en juego?

Las empresas de Trump podría estar obligadas a pagar grandes cantidades de dinero en daños y perjuicios debido a los beneficios que han adquirido a través de sus prácticas comerciales fraudulentas.

Esto se someterá a estudio para conocer la cifra que deberá pagar Trump y sus empresas.

Las seis causas de acción son falsificación de registros comerciales, conspiración para falsificar registros comerciales, emisión de estados financieros falsos, conspiración para falsificar estados financieros falsos, fraude de seguros y conspiración para cometer fraude de seguros.

La demanda de James también pide al tribunal que considere la posibilidad de prohibir a los Trump ejercer como directivos de una empresa en Nueva York y que impida a la empresa realizar transacciones comerciales durante cinco años.

¿Quiénes testificarán?

Dentro de la posible lista de posibles personas quienes testificarán se encuentran:

• Donald Bender, asesor fiscal de la Organización Trump durante muchos años, declarará como el primer testigo del fiscal general

• Donald Trump, sus dos hijos adultos, sus asesores de negocios más cercanos y sus empleados

• Ivanka Trump

• Michael Cohen, exabogado personal de Trump