Varios muertos tras un tiroteo en el sur de Alemania, cuyo autor fue detenido

Los disparos se produjeron en un edificio de la pequeña localidad de Rot am See

Varias personas resultaron muertas en un tiroteo ocurrido en el sur de Alemania, cuyo presunto autor fue detenido, indicaron fuentes policiales.

Los primeros indicios apuntan a que existía una relación personal entre el autor del tiroteo y sus víctimas, según informaciones de la policía local de Aalen a través de la cuenta en twitter.

Las fuentes policiales hablan de "varios muertos", mientras que el popular diario "Bild" afirma en su edición digital que se produjeron seis víctimas mortales.

Los disparos se produjeron sobre las 11.45 GMT en un edificio de la pequeña localidad de Rot am See. Según la policía, no hay indicios de que haya otros agresores, además del detenido.