Haití aplaza al 27 de junio el referéndum para la nueva Constitución

El Gobierno de Haití anunció este martes el aplazamiento al 27 de junio del referéndum para votar la nueva Constitución que impulsa el presidente Jovenel Moise, un proyecto que no cuenta con el apoyo de la oposición.

El anuncio del aplazamiento de casi dos meses con respecto a la fecha originalmente prevista, el 25 de abril, fue realizado por el ministro de las Cuestiones Electorales, Mathias Pierre.

El ministro explicó que el aplazamiento se debe a las "exigencias técnicas y logísticas impuestas" por la oficina de la ONU en Haití (Binuh).

"Ante las exigencias técnicas y logísticas impuestas por la Binuh, en función de los cuatro meses y medio requeridos para la adquisición y la distribución de los materiales electorales, las autoridades estatales se ven en la obligación de aplazar el referéndum al 27 de junio de 2021 en lugar del 25 de abril de 2021", escribió Pierre en Twitter.

El presidente Moise está impulsando la adopción de una nueva Constitución para sustituir a la de 1987, que considera la fuente de la constante inestabilidad política que vive el país.

El borrador de la nueva ley fundamental ha sido redactado por un pequeño grupo de expertos y el Gobierno ha invitado a toda la sociedad civil a participar en la discusión del texto, para sugerir posibles modificaciones.

No obstante, la oposición no se ha sumado a este proceso, ya que está en guerra abierta con Moise y, desde hace dos semanas, no reconoce la legitimidad del mandatario.

Moise aspira a que el referéndum se celebre antes de organizar las elecciones legislativas y presidenciales previstas para septiembre, en las que debería elegirse a su sucesor.

Las legislativas están aplazadas desde 2019, una circunstancia que ha permitido a Moise gobernar por decreto desde enero de 2020, cuando quedó disuelta la Cámara de los Diputados y el Senado, solo con un tercio de sus miembros en activo, carece de quórum para tomar decisiones.

La crisis política de Haití se agravó enormemente el 7 de febrero pasado cuando Moise denunció que la oposición y un grupo de jueces tramaban un golpe de Estado.

Un día después, la oposición nombró como "presidente interino" al juez Joseph Mécène Jean Louis y el Gobierno reaccionó cesando a los magistrados involucrados en la supuesta trama, una decisión polémica puesto que la Constitución consagra la inviolabilidad de los jueces.

Desde entonces se han producido protestas opositoras a diario en Puerto Príncipe, sin que se vislumbre una solución a la crisis entre el Gobierno, los jueces y la oposición.