La OTAN convoca a los ministros de Exteriores para tratar la evolución de la guerra en Ucrania

La OTAN ha convocado el próximo viernes a los ministros de Exteriores aliados para tratar la evolución de los acontecimientos en Ucrania, que desde el pasado jueves sufre una invasión a gran escala por parte de Rusia.

La reunión servirá estudiar la situación en el terreno y examinar la ayuda militar prestada por los aliados en las últimas jornadas en apoyo a Kiev. La OTAN ha contabilizado asistencia militar letal de al menos la mitad de los miembros de la Alianza Atlántica, entre los que no se encuentra España.

En total, Bélgica, Canadá, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, además de Reino Unido y Estados Unidos han aprobado el envío de "equipamiento militar significativo", según el balance de la OTAN.

Aunque la organización militar se ha volcado en el apoyo político y técnico con Kiev ha dejado claro que no intervendrá directamente en el conflicto enviando tropas al país, ni se ha mostrado favorable a facilitar aeronaves de países aliados al Ejército ucraniano, una opción que defendieron miembros de la OTAN como Polonia.

"La OTAN no va a ser parte del conflicto. La OTAN no va enviar tropas a Ucrania o movilizar aviones en el espacio aéreo ucraniano", ha señalado el ex primer ministro noruego en declaraciones este mismo martes desde Polonia, donde el presidente polaco, Andrzej Duda, se ha alineado con la tesis con la idea de evitar una "injerencia militar".

Otra opción que parece descartada en el seno de la OTAN es la de aplicar una área de exclusión aérea, lo que implicaría que la organización militar vigilara el espacio aéreo de Ucrania en plena guerra, con el escenario más que probable de tener que derribar aeronaves rusas.