¿Cuánto cuestan los zapatos? ¿Una solución venida del istmo?

¿Picardía, pragmatismo, ingenio o sabiduría? ¿Cómo se resolvió el conato de huelga de zapateros que amenazaba con paralizar la industria del cuero y dejar sin calzado a los equipos de la liga de fútbol peruana?

Hace 123 años, bajo el patrocinio del entonces Banco Mercantil Americano, se organizaron una serie de encuentros deportivos “de exhibición” para promocionar la práctica del fútbol, considerado ya desde entonces, un deporte democrático. El entusiasmo fue alentado por la prensa local y las revistas Mundial y Variedades –aún no circulaban revistas especializadas únicamente en deportes– que incluso propusieron premios para los equipos con las indumentarias más originales en color y diseño. El equipo más longevo “Alianza Lima”, nacido en 1901, participaría con su tradicional camiseta. Todo parecía andar según lo previsto, sin embargo, el 6 de noviembre de 1920, los ocho clubes inscritos informaron alarmados que no disponían de nuevos zapatos de fútbol –llamados “chimpunes” en el argot de la época– porque la Federación de Obreros Zapateros (1919) había presentado una reclamación ante la Sección del Trabajo del Ministerio de Fomento pidiendo un aumento de sus salarios. Como medida de fuerza, se negaban a proveer de todo tipo de calzado a las tiendas de la capital.

Fundaban sus demandas en que el jornal que ganaban era insuficiente para atender las necesidades de su vida. Por su parte, los industriales negaban lo afirmado indicando que pagaban por calzado terminado. Para evitar que el diálogo muriese, los señores Erasmo Roca, jefe de la Sección del Trabajo; Humberto Castro, auxiliar de la misma sección, y Efraín Montero, inspector de Trabajo, tuvieron y ejecutaron una ingeniosa idea: montaron un taller de zapatería en el Ministerio de Fomento para determinar el costo real del calzado para damas, caballeros, niños y deportistas. Castro puso manos a la obra con entusiasmo, escogiendo –de común acuerdo con los empresarios y el gremio de zapateros– a los cuatro operarios que participaron en la experiencia. La federación prestó las máquinas y el ministerio compró los materiales –todos de primera calidad– para confeccionar 18 pares de zapatos. Montero, con una escrupulosidad minuciosa, llevó las tabulaciones de tiempo y de costos de producción, lo que permitió que se produjesen 28 pares de calzado en lugar de los 18 inicialmente pactados. Las estadísticas de Montero determinaron, por ejemplo, que un calzado de caballero, talla 42, arrojaba un costo de fabricación de 19 soles, el mismo que se vendía en los comercios a 35 soles.

Las conclusiones a las que llegó el ministerio con tan acertado método mostraron que algunos materiales estaban demasiado caros en el comercio, debido a que pasaban hasta por tres intermediarios, lo que encarecía su costo en un 25%; que el precio del calzado para el consumidor era excesivo; y que, lo más importante, la demanda de los obreros zapateros era justa, por lo que recomendaron al tribunal laboral formado por los doctores Alaiza, Varacadillo y Landaeta, un aumento del 15% sobre los actuales jornales y un reintegro de 8 centavos por cada par de zapatos por concepto de desgaste de herramientas cuando el zapatero usaba su propia impedimenta. El tribunal aprobó las propuestas. Los empresarios las acataron. La prensa escrita elogió la solución del conflicto por “su alto espíritu de justicia” y porque gracias a la labor de la Sección del Trabajo “se ha visto que el alza del calzado no responde a una verdadera crisis, sino a la especulación indebida que se hace” (revista Mundial nro. 40, enero 1921). Lo anecdótico fue que esta experiencia trascendió fronteras llegando al istmo donde Odin Loren, vicecónsul estadounidense en el puerto de Colón desde el 6 de febrero de 1920 (Register of Department of State, 1926), comentó que la solución no le causaba perplejidad alguna porque el pragmatismo panameño hubiera logrado igual resultado.

Gracias al acuerdo alcanzado, la Liga de fútbol retomó sus actividades con brío y zapatos deportivos nuevos, disputándose la final entre el equipo del Banco Mercantil Americano y el del “National City Bank” que alzó victorioso la copa por el escaso margen de uno a cero. El entonces gremio “Federación Gráfica del Perú”, bajo la presidencia de Eduardo Bastas (revista Mundial nro. 39, enero 1921), cubrió el evento, iniciándose así la presencia permanente de reporteros gráficos en los “match” de fútbol capitalinos. Gracias al ingenio –peruano o ístmico– todos quedaron satisfechos; los zapateros consiguieron un aumento de haberes y los aficionados disfrutaron de encuentros futbolísticos del que más tarde sería llamado “el Deporte Rey”.