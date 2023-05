La ultraderecha española critica la visita de Petro y lo llama "terrorista"

El líder de la formación de ultraderecha española Vox, Santiago Abascal, criticó este miércoles que se le haya puesto una "alfombra roja" al presidente del Gobierno de Colombia, Gustavo Petro, en su primer visita de Estado a España, porque eso supone "el blanqueamiento" de "un terrorista no arrepentido".

El rey de España, Felipe VI, junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro (izq), su esposa, Verónica Alcocer (detrás izqda) y la reina Letizia. EFE

Los diputados de Vox se ausentaron del acto en el Congreso de los Diputados al inicio del discurso que ofreció Petro hoy como parte de los actos programados en el viaje a España.

Tras abandonar el salón de plenos junto a sus compañeros, Abascal dijo a los periodistas que "Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido", en referencia a Arnaldo Otegi, coordinador general de la formación independentista vasca EH Bildu, que cuenta con cinco diputados en el Congreso español.

Según añadió Abascal, Petro, antes de comenzar su visita de Estado a España, "ha insultado a España, para después recibir el collar de la reina Isabel la Católica", dado que el presidente colombiano en un acto por el Día del Trabajo en Bogotá hizo una referencia al "yugo español" para Iberoamérica en relación a la historia de siglos atrás.

"Esto no es más que una muestra de la política internacional de este Gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades, desde China hasta Venezuela, pasando por Cuba o por Colombia", dijo el presidente de Vox, quien justificó el "gesto" de abandonar el pleno en que Petro "tiene un pasado que no se puede ocultar, un pasado de sangre, un pasado de dolor", del que "no se ha arrepentido".

Preguntado acerca de si cuestiona la elección democrática del presidente colombiano, Abascal respondió: "Únicamente estoy cuestionando la visita de Petro a España y que se le ponga alfombra roja".

Antes de la llegada del presidente de Colombia al Congreso, en las inmediaciones se manifestaron una veintena de personas contra la visita, convocados por Foro Madrid, organización promovida por la fundación de Vox, Disenso.

Abascal y otros diputados de Vox se unieron a ellos en la protesta, que contaba con pancartas con retratos del mandatario colombiano y de otros presidentes latinoamericanos, como el brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva, con el lema "Se buscan por crímenes contra la democracia".