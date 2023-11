Guyana se planta en zona reclamada por Venezuela y estudia presencia militar extranjera

La pugna entre Venezuela y Guyana se recrudeció con el descubrimiento de yacimientos petroleros en la región. AFP

Una gigantesca bandera de Guyana ondea en territorio reclamado por Venezuela, izada este viernes por militares guyaneses junto al presidente Irfaan Ali, en medio de denuncias de provocación desde Caracas.

La noche previa, Ali compartió con militares en el Esequibo, territorio de 160.000 km2 rico en petróleo y recursos naturales, en el que Georgetown se plantea establecer bases militares con apoyo extranjero.

En la montaña Pakarampa, a pocos kilómetros del estado venezolano de Bolívar, Ali acompañó a oficiales en el izado de la "Punta de la flecha dorada" y luego, mano en el pecho, recitó el "Juramento de lealtad" nacional, según un video publicado por su partido.

"Veo por allá, en el territorio que estamos reclamando, a un presidente uniformándose de campaña, de militar, lo vimos ayer también en una población llamada Kaikan, allí cerquitica de (la isla venezolana y base militar de) Anacoco en la frontera, provocando", reaccionó este viernes el ministro venezolano de Defensa, general Vladimir Padrino.

"Con esos estilos y esas formas de 'guapetón de barrio' (envalentonado) no es que vamos a resolver este asunto, este diferendo, no es así", dijo Padrino en un acto oficial. "No es así, convocando al Comando Sur (de Estados Unidos) a establecer una base de operaciones en ese territorio no es así, no es con esa arrogancia".

Dos equipos del Departamento de Defensa de Estados Unidos tienen previsto visitar Guyana la semana que viene en medio de la controversia limítrofe, que data de hace más de un siglo, pero se ha acalorado en los últimos meses.

Guyana apela a un laudo arbitral de 1899 en el que se fijaron las fronteras actuales, mientras que Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa, que anuló el laudo y estableció bases para una solución negociada.

La pugna se recrudeció con el descubrimiento de yacimientos petroleros en la región y negociaciones de Guyana con el gigante energético estadounidense ExxonMobil para su explotación.