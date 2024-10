La nueva era del ‘teatro de la imaginación’: la radio

“La radio tiene varias facetas: sigue siendo el mejor amigo del tranque y el medio de comunicación que más llega a todos los rincones del país, porque donde no hay internet ni televisión está la radio, y donde el periódico no se puede repartir, está la radio. Esa fortaleza que tiene este medio de comunicación hay que seguir desarrollándola con las nuevas generaciones y con lo digital”, explica Grinspan.

Un salto hacia lo digital, pero sin perder la conexión con la gente, es lo que busca el periodista de investigación Leonardo Grinspan en su nueva faceta como gerente general de Radio Panamá y Los 40. Para lograrlo, no descarta capitalizar herramientas como la inteligencia artificial, que tienen el potencial de lograr que la radio pueda conectar con los oyentes de forma más rápida.

IA en la radio

No obstante, para Grinspan es importante recuperar el vínculo con la juventud. Él reconoce las capacidades de ambas emisoras para lograrlo. Por un lado, Radio Panamá, que presenta contenido orientado a la información y el análisis, y por el otro, Los 40, la marca radial internacional de música y entretenimiento.

A la pregunta ¿presentan las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, un desafío para la radio?, Grinspan responde que “hay que integrar y sumarse a los nuevos tiempos. La época en que la noticia la saco solo en radio ya pasó. No puedo negar que mi principal vía de emisión y mi fortaleza es la radio, la frecuencia modulada, pero yo tengo que apuntar a cerrar el círculo de la información usando la inteligencia artificial, que me ayuda a tener una conexión más rápida con el oyente”.

El poder del entretenimiento

Pocas emisoras a nivel local gozan de la versatilidad que tiene Los 40, una marca radial internacional con sede en Madrid, España, pero que ha encontrado en Panamá la ventana a Centroamérica y Sudamérica.

“Los 40 es la única emisora en Panamá que tiene esa capacidad de tener conexiones en varios países y potenciar a los artistas nacionales”, comenta Grinspan mientras introduce los dos eventos que realiza la emisora a nivel local: La Apuesta 40 y Básicos 40.

“La Apuesta 40 busca artistas que vayan creciendo en el medio nacional y les brinda un espacio para que puedan difundir su música, mientras que los Básicos 40 es un concierto con un artista nacional y uno internacional, en el cual los oyentes son los invitados especiales.

Esa capacidad de conexión con el público la llevan a programas como Ya Párate, uno de los emblemáticos de la emisora y que Grinspan no piensa dejar atrás. “Ya Párate es uno de los emblemas de la radio; en la programación buscamos acompañar a la gente en la mañana que busca entretenimiento y la música para arrancar el día; la idea es potenciarlo para que haya más comunicación entre los locutores y la audiencia”, explica.

La capacidad de informar, entretener y conectar con el público serán los principales desafíos en el inicio de la nueva era de Radio Panamá y Los 40, en la cual Grinspan no pierde la fe en la relación especial que han tenido los panameños con la radio desde hace más de medio siglo.

“La magia de la radio es que es el teatro de la imaginación. No hay duda y no se puede negar, hay temas de la radio que no se pueden llevar a video, pero la radio tiene que ir hacia lo digital, mostrar qué pasa, cómo se desarrollan los programas y lograr esa conexión y comunicación con la audiencia, de la que se ha perdido mucho en los últimos tiempos’”, concluyó.