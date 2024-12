Hablemos de Navidad. ¿Qué recuerdos tiene Michelle de esa Navidad de infancia?

Mis navidades siempre han sido muy familiares. No recuerdo una Navidad que no haya celebrado con mi familia la cual es muy grande. Ahora,que cada quien ha formado sus propios hogares, extraño mucho aquellas navidades llenas.

Dicen que es “la Navidad en persona”. ¿De dónde sale ese espíritu tan navideño de Michelle?

Creo que cuando dejamos de ser niños, sobre todo en una época tan linda, renunciamos a verle el brillo a las cosas. No hay nada más lindo que una Navidad con niños, con esa fantasía de que verán a Santa en el centro comercial (...). Los niños lo viven intensamente entonces, ¿por qué tenemos que perder con los años ese ingrediente de fantasía? Hay que seguir siendo niños toda la vida.

Siento que vivo la Navidad al igual que los demás, pero quizás se nota más en mí por estar expuesta en un programa de televisión o las redes sociales. Esto también ha sido una oportunidad para compartir con mis seguidores quienes me muestran sus decoraciones o lo que están planeando para las fiestas.

No sé si soy la Navidad en persona (ríe). Creo que todos tenemos ese espíritu, pero lo demostramos de formas distintas. Quizás porque tengo un corazón infantil, me gusta expresar la Navidad en mi ropa, en un árbol temático, actividades o coreografías.

¿Cómo nace la idea de vestirse festivamente hasta la víspera navideña?

Pasó orgánicamente. Mi primer vestido navideño lo compré estando de viaje. Era un traje negro manga larga con muchos Santa Claus y me lo puse para el programa y a las personas le gustó. Luego me compré un suéter del Grinch y la semana previa a Navidad me vestí un par de veces con piezas festivas.

Gracias al programa tengo la ventana para mostrar esos ‘outfits’ creativos y los he ido coleccionando poco a poco para repetirlos en los próximos años.