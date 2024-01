Roberto de Niro compartió su experiencia al convertirse en padre a sus casi 80 años

En abril del año pasado, el reconocido actor estadounidense Robert De Niro quien actualmente tiene 80 años, dio la bienvenida a su séptima hija, Gia, con su actual pareja de 45, Tiffany Chen.

De Niro, conocido por interpretar al joven Don Vito Corleone en la película ‘El Padrino II’, estuvo en entrevista con la revista AAPP The Magazinepara su edición febrero/marzo de 2024 en la que comentó que Gia, de nueve meses, ha vuelto a renacer algunas emociones que no experimentaba desde el nacimiento de su hija de 11 años, Helen.

“Se siente genial”, dijo entre lágrimas. “Todo lo que me consume o me preocupa simplemente desaparece cuando la miro. Es maravilloso”.

”Cuando crezca, ¿quién sabe? Pero esa manera tan dulce que tiene de mirarte, asimilarte, pensar, mirar y observar”, continuó.

La pequeña Gia nació el 6 de abril de 2023 y es la primera hija entre Robert de Niro y Tiffany Chen. La noticia fue revelada por el actor un mes después mientras se encontró en una entrevista con Britnee Blair del medio ET Canada.

Durante la entrevista conversaron sobre la paternidad del actor a lo que Blair señaló que conocía que de Niro tiene seis hijos. En ese momento el artista conocido por interpretar a William Hale en ‘Los asesinos de la luna de las flores’ la corrigió: “Son siete. Acabo de tener un bebé”.

El medio contactó a los representantes del famoso quienes confirmaron la noticia.

Sobre su paternidad, de Niro comentó que no se considera un padre ‘cool’ y que “mis hijos no están de acuerdo conmigo a veces, y son respetuosos. Mi hija tiene 11 años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero, ya sabes. Y mi más joven ahora, eso será más por venir. Pero, eso es lo que es”.

El actor se ha casado en dos ocasiones y ha tenido una exnovia. Su primer matrimonio le dio a sus hijos Drena (52) Y Raphael (47).

En el segundo matrimonio nacieron Elliot (25) y Helen (11). El artista tuvo a los gemelos Aaron y Julian (27) con su exnovia Toukie Smith.