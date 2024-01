Todo lo que hay que saber sobre la película biográfica de Michael Jackson

La historia de la vida y carrera de Michael Jackson se está adaptando a la pantalla grande.

En enero de 2023, se anunció que Lionsgate estaba trabajando en una película biográfica sobre el Rey del Pop, que se titulará simplemente Michael.

Desde entonces, se han anunciado más detalles sobre el proyecto, incluido el actor que interpretará el papel principal. En el lugar icónico del músico se encuentra el propio sobrino de Jackson, Jaafar Jackson, que es hijo del hermano de Michael, Jermaine Jackson.

La película llega inmediatamente después del éxito de MJ: The Musical de Broadway, que narra el proceso creativo del cantante de “Bad”, centrándose en su preparación para su Dangerous World Tour de 1992. El espectáculo, que obtuvo cuatro premios Tony en 2022, se estrenó en febrero de 2022 con Myles Frost e inició su primera gira nacional en agosto de 2023 con Roman Wellington Banks.

Desde la fecha de lanzamiento hasta el elenco, aquí encontrará todo lo que debe saber sobre Michael.

¿Quién está en el elenco de la película biográfica de Michael Jackson?

Jaafar, sobrino de Jackson, de 27 años, lo interpretará en la nueva película. “Es increíblemente emocionante ver a Jaafar darle vida a Michael”, dijo el director Antoine Fuqua en un comunicado a Variety. “Hubo una gran conexión espiritual cuando conocí a Jaafar, que tiene una habilidad natural para emular a Michael y una gran química con la cámara”.

Jaafar fue seleccionado para el papel después de que se llevó a cabo una búsqueda de casting en todo el mundo, de la cual el productor Graham King dijo: “Estaba claro que él es la única persona que asumirá este papel”.

King agregó que estaba “impresionado por la forma en que personifica orgánicamente el espíritu y la personalidad de Michael” y estaba “más que emocionado de que se haya sumado a interpretar a su tío y no puede esperar a que el mundo lo vea en la pantalla grande como Michael Jackson.”

En enero de 2024, Lionsgate anunció que Juliano Krue Valdi, de 9 años, había sido elegido para interpretar a un joven Jackson, ya que la película cubre su ascenso a la fama con sus hermanos de los Jackson 5.

“En todo caso, elegir el papel del joven Michael fue más difícil que elegir el papel de adulto, porque ¿dónde se puede encontrar un actor infantil con las habilidades del mejor artista que jamás haya existido? Al final, ese era nuestro enfoque: el talento, y buscamos por todas partes a un actor que pudiera encarnar el espíritu de Michael a través de su voz, su carisma y sus habilidades de baile. El innegable y puro talento de Juliano lo colocó en el primer lugar de nuestra lista”, dijo Fuqua sobre el casting de Valdi.

¿De qué tratará la película biográfica de Michael Jackson?

Según la sinopsis oficial de la película, “Michael brindará al público una interpretación fascinante y honesta del hombre brillante pero complicado que se convirtió en el Rey del Pop”.

“La película presenta sus triunfos y tragedias a una escala cinematográfica épica, desde su lado humano y sus luchas personales hasta su innegable genio creativo, ejemplificado por sus actuaciones más icónicas”, continúa el comunicado. “Como nunca antes, el público experimentará una mirada interna a uno de los artistas más influyentes y pioneros que el mundo haya conocido”.

La película biográfica cubrirá todos los aspectos de la vida del cantante; sin embargo, actualmente se desconoce si la película abordará las controversias de Jackson, incluidas las acusaciones de abuso sexual infantil impuestas contra Jackson que se detallaron públicamente más recientemente en el documental de 2019 Leaving Neverland.

¿Quién dirige la película biográfica de Michael Jackson?

La película estará dirigida por Antoine Fuqua, mejor conocido por dirigir la trilogía The Equalizer, Southpaw, Emancipation y varios documentales aclamados por la crítica como What’s My Name: Muhammad Ali y Legacy: The True Story of the LA Lakers.

“Las primeras películas de mi carrera fueron vídeos musicales, y todavía siento que combinar cine y música es una parte profunda de lo que soy”, dijo Fuqua en una declaración a The Hollywood Reporter. “Para mí, no existe ningún artista con el poder, el carisma y el puro genio musical de Michael Jackson. Me influyó para hacer videos musicales al ver su trabajo: el primer artista negro que apareció en una gran rotación en MTV. Su música y esas imágenes son parte de mi visión del mundo, y la oportunidad de contar su historia en la pantalla junto con su música fue irresistible”.

La película será escrita por el nominado al Oscar y ganador del Tony John Logan y producida por Graham King, quien anteriormente trabajó en la ganadora del Oscar Bohemian Rhapsody. King producirá junto con John Branca y John McClain, quienes son los coejecutores del patrimonio de Michael Jackson.