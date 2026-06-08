Sánchez supera a Fujimori, mientras Perú espera el resultado definitivo

Roberto Sánchez consolidó este lunes una estrecha ventaja sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial peruana, manteniendo en suspenso el desenlace de una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país. De acuerdo con los resultados oficiales más recientes, Sánchez acumula el 50.075% de los votos, equivalentes a 8,847,901 sufragios, mientras que Fujimori registra el 49.925%, con 8,821,391 votos. La diferencia entre ambos candidatos es de 26,510 votos, un margen mínimo dentro de un universo de más de 17 millones de papeletas contabilizadas. La ajustada contienda ha mantenido a Perú pendiente de cada actualización del escrutinio desde el cierre de las urnas el domingo. Las primeras proyecciones mostraron escenarios cambiantes, con ambos candidatos alternándose la ventaja a medida que avanzaba el conteo. Para el embajador de Perú en Panamá, Mario López Chávarri, el escenario sigue siendo el de un empate técnico que obliga a actuar con prudencia. “Lo que refleja y nos confirma es que hay un empate técnico, una elección con resultados muy ajustados y, por lo tanto, hay que ser muy cautelosos”, señaló el diplomático en entrevista con La Estrella de Panamá.

Un país dividido en dos

Más allá de quién resulte finalmente vencedor, los resultados reflejan una profunda división política y territorial en el país andino. López Chávarri considera que la principal lectura que deja la elección es la necesidad de reconstruir consensos en una sociedad polarizada. “Hay una división muy grande”, afirmó. El diplomático sostuvo que el próximo gobierno deberá demostrar una amplia capacidad de convocatoria para reducir las tensiones que han marcado la vida política peruana durante los últimos años. “Va a requerir que quien gane tenga capacidad de convocatoria, de diálogo y de concertación, no solamente desde el Ejecutivo, sino también a través del Congreso”, explicó. Según López Chávarri, esa tarea también deberá atender las diferencias que han quedado evidenciadas entre Lima y las regiones del interior del país. “Hemos visto que esa polarización se ha traducido también entre la capital y el interior. Creo que se deben concertar mejoras a nivel nacional pensando en todos los sectores y en todas las regiones”, añadió.

Participación y descontento

La participación electoral se ubicó entre el 71% y el 72%, una cifra similar a la registrada en procesos recientes, aunque inferior a los niveles observados décadas atrás. Para el embajador, el fenómeno responde a una tendencia más amplia que afecta a numerosas democracias. “Sí hay cierta apatía de la población para participar en estas justas electorales, pero no solamente en Perú. Si vemos las cifras de participación democrática, la verdad es que ha ido cayendo”, indicó. Aun así, destacó que millones de ciudadanos acudieron a las urnas con la expectativa de impulsar cambios y mejorar sus condiciones de vida. “Es un porcentaje importante de participación justamente buscando mejorar las condiciones de vida, mejorando la situación política y buscando nuevas oportunidades para el progreso”, manifestó.

Seguridad y crimen organizado

Otro de los temas que dominó la campaña fue el aumento de la inseguridad y la expansión del crimen organizado, una preocupación compartida por amplios sectores de la población. López Chávarri advirtió que el gobierno que asuma el poder el próximo 28 de julio deberá actuar de manera coordinada en distintos niveles para enfrentar esta amenaza. “Ha sido un tema central y prioritario. El gobierno que asuma tendrá que trabajar adecuadamente en diferentes niveles, no solamente desde el gobierno central, sino también desde los niveles subregionales”, afirmó. Asimismo, consideró indispensable fortalecer la cooperación internacional para combatir estructuras criminales que operan más allá de las fronteras nacionales. “Son grupos internacionales, parte del crimen organizado internacional, y será necesario desarrollar alianzas para hacerles frente”, sostuvo.

El reto del próximo gobierno