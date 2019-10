Futuro del Defensor del Pueblo se decidirá este lunes

Alfredo Castillero, Defensor del Pueblo Archivo | La Estrella de Panamá

El Pleno de la Asamblea decidirá este lunes si remueve o no del cargo a Alfredo Castillero, como Defensor del Pueblo.

La Comisión de la Mujer presentará un informe sobre las averiguaciones que se efectuaron en su contra luego de una denuncia por acoso sexual.

El defensor fue citado el jueves a la Comisión de la Mujer, la Juventud y la Familia, sin embargo éste no asistió. La Defensoría envió un comunicado explicando que consideró que no se le brindaban las garantías necesarias para tratar el tema de las supuestas denuncias hechas en su contra. Añadía que no había tenido acceso a la información que la Comisión clasificó como confidencial y por ende no tiene derecho al contradictorio.

Luego de que la presidenta de la Comisión, Zulay Rodríguez, entregue la resolución de solicitud de destitución del Defensor, ésta será puesta a consideración de la Secretaría de la Asamblea.